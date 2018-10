Srednjeveško mesto, ki je preživelo napade, kuge, požare in potrese

Mesto je v svoji zgodovini doživelo napade, kuge, požare in potrese. Najhujši je leta 1511 hudo poškodoval mesto, ki ga je škof Filip kmalu obnovil. Od tedaj se je podoba Škofje Loke le malo spreminjala, zato velja za najbolje ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji. V obdobju 1960-1990 se je število prebivalcev povečalo za 72 %, predvsem na račun priseljencev, ki jih je privabila nova industrija in bližina Ljubljane (spalna naselja). Kamniti ali kapucinski most je bil zgrajen v sredini 14. stoletja. Predstavlja enega najstarejših ohranjenih primerkov tovrstne gradnje v Srednji Evropi in je najstarejši ohranjeni most na Slovenskem. Most je bil zgrajen iz rezanega kamna v polkrožni obliki. Leta 1888 so ga obnovili in opremili z železno ograjo, sredi nje pa postavili kip svetega Janeza Nepomuka z loškim grbom na podstavku.