Občina z najstarejšo hidroelektrarno na reki Dravi

Slovenci so Dravsko dolino poselili že konec 6. stoletja. Selnica je bila prvič omenjena leta 1093. Proti koncu 19. stoletja je živinoreja nazadovala, območje pa je prešlo na gozdno gospodarstvo. Pašnike so začeli opuščati. Najmočnejšo vlogo v nadaljnjem oblikovanju pokrajine je imelo steklarstvo, pa tudi rudarstvo, oglarstvo in železarstvo. Dobra infrastrukturna opremljenost, bližina Drave in položaj ob magistralni cesti so vplivali na razvoj kraja.