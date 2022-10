Občinarji zadovoljni: z vlado dosegli dogovor o višini povprečnine

Kot so zapisali na ministrstvu za finance, je vlada prisluhnila občinam glede rasti cen in financiranja zakonsko določenih nalog, ki jih občine opravljajo. Občine pa so po njihovih navedbah razumele omejitve države glede na trenutne razmere in so po zbližanju stališč z dogovorom zadovoljne. V četrtek parafirani dogovor bodo sicer potrdili še vlada in vodstva občinskih združenj.

Da so z danes doseženim kompromisom v občinah zadovoljni, je potrdila tudi sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar. Kot je dejala, sta obe strani popustili "kjerkoli smo pač lahko". Občinska združenja so po njenih besedah razumela situacijo, "v kateri je finančna kapaciteta države", predstavniki vlade pa so po drugi strani razumeli situacijo, v kateri so se znašle občine v časih hitre rasti cen različnih produktov in energentov.