Številni še vedno dosegljivi le peš, pipe ostajajo suhe

Raztrgane asfaltne površine, ceste, ki so se ponekod pogreznile, porušeni mostovi in lestve, ki so si jih domačini postavili, da so sploh lahko kam prišli. Tako so bile koroške ceste videti po poplavah. In danes? Od sedmih porušenih mostov, ki jih je Meža odnesla zgolj v Mežici, eden že stoji. Še vedno pa je dostop do nekaterih domačij možen zgolj peš.

"Pri nas do določenih ljudi še ne moremo priti z intervencijo, tako da je to po mojem prioriteta," je ocenil župan Občine Mežica Mark Maze.

In vsaka občina ima svojo prioriteto. Celotne Prevalje in tudi del občine Ravne na Koroškem so zavoljo potrganih cevi še vedno brez pitne vode in plinovoda. Domačini pa ministra opozarjajo, da gradnja poteka prepočasi. Ker da je bilo doslej ob pomoči Avstrijcev položenih zgolj nekaj sto metrov cevi, za oskrbo z vodo pa jih čaka skupaj kar šest kilometrov.

"Sam si bom projekt še ogledal, govoril tudi z investitorjem in gotovo bova našla kakšen način, kako zagotoviti vodooskrbo v čim krajšem možnem času," obljublja minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Če ne bo šlo drugače, tudi s kakšno začasno rešitvijo, dodaja. Sicer pa je večina gradbenih strojev zdaj usmerjenih v pretočnost rek.

"Delamo po prioritetah, poglavitna naloga, ki jo pa trenutno izvajamo, je pa izvajanje pretočnosti. Se pravi, prvi preventivni ukrep, ki ga moramo zagotoviti, da damo vodi prosto, da se lahko uteče oziroma da nemoteno teče," je potrdil Rok Penec z Direkcije RS za vode. Brežan pa k temu dodaja še eno obljubo: "V vodotoke prihaja dodatna mehanizacija, ki se bo prioritetno lotila tistih lokacij, ki so najbolj kritične, in naredili bomo vse, da bo Koroška do jeseni, do jesenskega deževja, in tudi Slovenija, varna s tega vidika."

A Korošci imajo še en velik problem. Plazove. Ki se še vedno niso umirili. Samo v Občini Mežica jih je kar 40, večina jih tudi ogroža hiše in poslovne objekte, pravi Maze in dodaja, da bo višina škode presegla desetkratno vrednost občinskega proračuna.