Občine in ministrstva o financiranju vrtcev: 'Dialog teče. Iščejo se rešitve'

Prebilič je povedal, da vseh podatkov, za katere je ministrstvo zaprosilo že pred enim mesecem, še niso zbrali. Zagotovil pa je, da se bodo to trudili storiti čim prej, saj bo to podlaga za finančni razrez, pri čemer bo treba po njegovih besedah odpreti tudi vprašanje višine povprečnine.

Kot je povedal predsedujoči SOS Vladimir Prebilič , so se s predstavniki obeh ministrstev pogovarjali predvsem o delitvi stroškov in bremen na področju vrtcev. Sklenili so, da bodo iskali pot, kako porazdeliti breme stroškov zaradi dviga plač pomočnikov vzgojiteljev in dviga materialnih stroškov. "Zaznali smo pripravljenost na tem področju, za kar smo zelo hvaležni," je izpostavil Prebilič.

Pomen dialoga je izpostavil tudi državni sekretar, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Boris Černilec. "Dialog teče ves čas. Iščejo se rešitve in tudi ministrstvo prevzema svoj del odgovornosti," je zagotovil in spomnil, da že zagotavljajo sredstva za brezplačen vrtec za drugega in ostale otroke. Intenzivno pa iščejo tudi rešitve pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.

Na sestanku so se dotaknili tudi vprašanja sofinanciranja gradnje novih vrtcev, o čemer na ministrstvu prav tako že razmišljajo. "Tako lahko pričakujemo neka dodatna sredstva, kar je za nas zelo pomembno," je povedal Prebilič.

Povedal je, da so se pogovarjali tudi o tem, da bi bile lokalne skupnosti bolj aktivne na področju načrtovanja nekaterih politik, zlasti kar se tiče standardov in normativov v vrtcih ter kar se tiče zasebnih vrtcev, kjer so lokalne skupnosti pogosto le postavljene pred dejstvo, kaj morajo financirati.