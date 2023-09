Občine na porečju Kamniške Bistrice potrebujejo več časa za popis škode

Splesneli zidovi, odluščeni ometi, popolnoma uničena tla, električna napeljava in ogrevalni sistem. V mengeškem vrtcu so v teh dneh zaključili popis škode. Državi so sporočili, da ima samo v tej stavbi škoda kar sedemmestno število. Župan Mengša Bogo Ropotar škodo ocenjuje minimalno od dva in pol do tri milijone evrov.

Mengeš je le ena ob občin, ki ležijo v povodju Kamniške Bistrice, kjer neurje ni prav nič varčevalo s svojimi močmi. Do sobote so morale občine državi javiti predhodno oceno škode. Medtem ko imajo na terenih vse možne ekipe, pa imajo pri vnašanju v sistem za popis vse polno zapletov.

"Mi smo dobivali slike od naših oškodovancev v različnih formatih. Vse dokumente je treba poskenirati in jih priložiti, to je izjemno zamudno delo," pravi župan Komende Jurij Kern.

Poleg tega pa se spletna stran, kamor vpisujejo škodo, ves čas sesuva. Po besedah Kerna ocenjujejo okrog 2500 vnosov v občini Komenda, kar zanje lahko pomeni velike težave.

Ker ni dovolj kadra, si občine solidarnostno popisovalce posojajo. Čeprav je skupnost občin že zdavnaj pobarala državo, naj popisovalce škode dodatno nagradi, saj so ves čas na terenu in so popolnoma izgoreli, so pri nagrajevanju tega kadra občine prepuščene same sebi.

"Mi smo se kljub temu odločili, da bomo te ljudi nagradili z nekim dodatnim solidarnostnim prispevkom," izpostavlja župan Komende.

Tako zdaj občine na porečju Kamniške Bistrice pozivajo vlado, naj zaradi poznega pridobivanja navodil za popis, nedelovanja aplikacije in pomanjkanja sredstev za poplačilo vseh intervencijskih stroškov odloži rok popisa.

Vlada je sicer pripravljena podaljšati rok za vnose julijske škode, medtem ko opozarja, da je pravočasen popis avgustovske škode ključen za črpanje denarja Unije.