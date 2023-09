Občine pričakujejo navodila glede mulja

Po ujmi 4. avgusta so v dravograjski občini z javnih in zasebnih površin odstranili več 10.000 kubičnih metrov mulja, ki so ga deponirali na dveh začasnih lokacijah, v nadaljevanju pa ga bo treba nekje trajno odložiti. "Tu čakamo navodila pristojnih organov," je v izjavi za medije po srečanju z ministrico dejal župan Anton Preksavec .

Ministrica je sicer Koroško obiskala v okviru rednih regijskih obiskov upravnih enot. "Tudi na upravnih enotah smo se pogovarjali o tem, kako zagotoviti čim bolj učinkovito podporo državne uprave v postopku sanacije," je v izjavi medijem v Dravogradu dejala ministrica.

Pogovarjali so se še o napovedanem zakonu za obnovo. "In tu sem obljubila tako županom kot tudi načelnicam upravnih enot, da bomo tvorno sodelovali in pogledali, kje dejansko imamo prostor za izboljšave znotraj lastnih postopkov. Ker ključno vendarle bo, da so ti postopki hitro izpeljani, zato da bi potem tudi sama obnova lahko hitro stekla," je dejala ministrica.

Med drugim je izpostavila, da je država z interventno zakonodajo sprejela hitre postopke za zaposlovanje tujcev, ki prihajajo iz nevizumskih držav. "Tu bomo pogledali, ali lahko katere izmed teh postopkov tudi trajno umestimo v našo zakonodajo. Druga zadeva so gradbena dovoljenja. Tu bo veliko nadomestnih gradenj, veliko bo tudi razlastitev. In izkušnje s terena bodo tiste ključne, ki bodo morale biti vtkane tudi v samo zakonodajo," je dejala ministrica.

Posebej je pohvalila delo zaposlenih na koroških upravnih enotah, saj so primerjalno gledano po storilnosti med boljšimi v državi. "Tudi temu so namenjeni ti obiski, da poenotimo prakso, da zagotovimo, da se od najboljših učimo vsi skupaj," je dejala ministrica. Ocenila je še, da je Koroška morda specifična pri vprašanju odhajanja mladega izobraženega kadra iz regije. Na del izziva bo odgovorila prenova plačnega sistema, v načrtu je prenova kariernega sistema, je med drugim dodala ministrica.

Sestanka z ministrico se je udeležil tudi koroški poslanec Gibanja Svoboda Dušan Stojanovič, ki se zavzema za nadaljevanje okoljske sanacije na Koroškem ter da se popišejo lokacije, kjer so akutni problemi, da še naprej potekajo vzorčenja in da se za to zagotovijo ustrezna sredstva.

Sicer pa se je v dravograjski občini ob in po ujmi sprožilo več kot 240 plazov, ki trenutno mirujejo, je pa v občini še vedno evakuiranih 35 ljudi. Največji plaz je v naselju Tribej, gre za plaz Matavunder. Glede tega imajo po županovih besedah v sredo sestanek z geomehaniki, ki bodo podali končno oceno, ali se prebivalci lahko vrnejo v svoje hiše ali bo treba hiše porušiti in ljudem zagotoviti nadomestna bivališča.