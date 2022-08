Čez dobre tri tedne se bo začelo novo šolsko leto in v zadnjih letih se število učencev in dijakov v naših šolah povečuje. Rastejo tudi stroški šolskih potrebščin in da bi starše vsaj nekoliko finančno razbremenili, so se nekatere občine odločile, da jim bodo pomagale. V Občini Rače-Fram srednješolci in študentje prejemajo mesečno žepnino, v Radencih bodo osnovnošolcem krili nezgodno zavarovanje, v Murski Soboti pa starši prvošolcev dobijo enkratno denarno pomoč.