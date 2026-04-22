Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Občine v Julijskih Alpah uvajajo 500 evrov globe za divje kampiranje

Ljubljana, 22. 04. 2026 17.21

Avtor:
STA
Divje kampiranje

Občine na območju Julijskih Alp pred začetkom glavne turistične sezone sprejemajo odloke, s katerimi zvišujejo globe za nedovoljeno kampiranje na 500 evrov na osebo. Za tako visoko in poenoteno globo so se na podlagi zakonskih sprememb odločili na srečanju županov februarja letos.

FOTO: Shutterstock

Državni zbor je decembra lani sprejel nov zakon o varstvu javnega reda in miru, ki posodablja skoraj 20 let staro zakonodajo na tem področju. Med drugim na novo ureja prenočevanje na javnih krajih in drugih dostopnih prostorih, ki niso namenjeni prenočevanju. Po novi ureditvi je prekršek, ko posameznik na takšnem prostoru prenočuje in s tem vznemirja druge ljudi. To pomeni, da prekršek ni več vezan le na kampiranje. Na ta način uvaja nekoliko drugačen pristop, hkrati pa določa tudi sankcijo v razponu od 100 do 500 evrov.

Župani občin zgornje Gorenjske so si že dlje časa prizadevali za dvig kazni, saj so bile obstoječe prenizke, da bi imele odvračalni učinek. Pogosto so bile ob plačilu polovičke celo nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu. Z uveljavitvijo novega zakona so tako župani sklenili, da občine na območju Julijskih Alp uvedejo enotno globo v višini 500 evrov.

Kot so poudarili, je namen zvišanja globe predvsem doseči generalno prevencijo, saj pričakujejo, da bo višja sankcija v kombinaciji z ustreznim obveščanjem javnosti ljudi učinkoviteje odvračala od tovrstnih prepovedanih načinov prenočevanja.

Občine, ki so doslej v svojih odlokih o javnem redu in miru imele predpisane nižje kazni, pred začetkom glavne turistične sezone hitijo spreminjati odloke. V Kranjski Gori in v Bohinju so denimo svetniki po skrajšanem postopku spremembo odloka sprejeli že konec marca, v Radovljici pa svetniki niso pristali na sprejem odloka po hitrem postopku in ga bodo morali obravnavati še enkrat. Blejski svetniki naj bi odlok sprejemali na majski seji, gorjanski svetniki pa bodo o njem razpravljali danes.

FOTO: Shutterstock

Med občinami z največ težavami zaradi nedovoljenega prenočevanja in kampiranja na javnih površinah in v naravnem okolju je bohinjska. Občani vsako leto podajajo številne pritožbe zaradi prenočevanja na parkiriščih, ob jezerski obali, v parkih, na travnikih ter na drugih javnih ali lahko dostopnih površinah.

Na problematiko kažejo tudi podatki poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2025, iz katerega izhaja, da je bilo zaradi kampiranja na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem zemljišču brez soglasja lastnika izrečenih 183 ukrepov. To je sicer predstavlja devet odstotkov manj ukrepov kot leto pred tem, a še vedno kaže na razmeroma visok pojav kršitev, so ocenili v občinski upravi.

S povišanjem globe s 120 na 500 evrov, ki se v primeru plačila v predpisanem roku prepolovi, želijo v Bohinju zagotoviti učinkovitejše varovanje javnega reda in miru, varstvo naravnega okolja ter urejenost javnih površin. Kot so poudarili, namen povišanja globe ni povečanje prihodkov občine, temveč predvsem okrepitev odvračilnega učinka.

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, so se župani občin na območju Julijskih Alp vključno z župani iz Posočja, ki imajo z nedovoljenim kampiranjem morda še več težav, dogovorili za enotno kazen 500 evrov za osebo. Za več oseb v prikolici ali avtu globa lahko postane precej visoka. Vendar pa, kot je izpostavil Sodja, že sedaj o kršitvah predhodno obveščajo. Redarji zvečer naredijo obhod in ljudi na nedovoljenih krajih opozorijo, da tam ne smejo prenočevati. Če na jutranjem obhodu odkrijejo, da so vseeno tam prenočili, jih oglobijo.

divje kampiranje julijske alpe nedovoljeno prenočevanje gorenjska posočje

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
clox
22. 04. 2026 18.27
"pred glavno sezono"... kaj točno ima divje kampiranje s sezono. Če se ne, se ne!!
Odgovori
0 0
Rudar1
22. 04. 2026 18.23
Pravilno, ljudje se parkirajo kjer jim paše. Praznijo svoje fekalije, puščajo smeti...še premala kazen
Odgovori
0 0
BMReloaded
22. 04. 2026 18.21
Kako pa s prenocevanjem vznemirjas druge ljudi...pa to? Se pravi prijavitelj oz. nekdo mora biti vznemirjen zaradi tvojega spanca. Nora hisa...pa to
Odgovori
0 0
clox
22. 04. 2026 18.27
Dej preveri kako je v Novi Zelandiji.
Odgovori
0 0
tech
22. 04. 2026 18.20
To z varovanjem narave nima nobene veze, samo pohlep. Ker za naravo bi bilo dovolj prepovedano kampiranje v naravi.
Odgovori
0 0
clox
22. 04. 2026 18.28
Nacionalne parke se v razvitih državah spoštuje.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669