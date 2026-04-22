Občine v Julijskih Alpah uvajajo 500 evrov globe za divje kampiranje

Državni zbor je decembra lani sprejel nov zakon o varstvu javnega reda in miru, ki posodablja skoraj 20 let staro zakonodajo na tem področju. Med drugim na novo ureja prenočevanje na javnih krajih in drugih dostopnih prostorih, ki niso namenjeni prenočevanju. Po novi ureditvi je prekršek, ko posameznik na takšnem prostoru prenočuje in s tem vznemirja druge ljudi. To pomeni, da prekršek ni več vezan le na kampiranje. Na ta način uvaja nekoliko drugačen pristop, hkrati pa določa tudi sankcijo v razponu od 100 do 500 evrov.

Župani občin zgornje Gorenjske so si že dlje časa prizadevali za dvig kazni, saj so bile obstoječe prenizke, da bi imele odvračalni učinek. Pogosto so bile ob plačilu polovičke celo nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu. Z uveljavitvijo novega zakona so tako župani sklenili, da občine na območju Julijskih Alp uvedejo enotno globo v višini 500 evrov.

Kot so poudarili, je namen zvišanja globe predvsem doseči generalno prevencijo, saj pričakujejo, da bo višja sankcija v kombinaciji z ustreznim obveščanjem javnosti ljudi učinkoviteje odvračala od tovrstnih prepovedanih načinov prenočevanja.

Občine, ki so doslej v svojih odlokih o javnem redu in miru imele predpisane nižje kazni, pred začetkom glavne turistične sezone hitijo spreminjati odloke. V Kranjski Gori in v Bohinju so denimo svetniki po skrajšanem postopku spremembo odloka sprejeli že konec marca, v Radovljici pa svetniki niso pristali na sprejem odloka po hitrem postopku in ga bodo morali obravnavati še enkrat. Blejski svetniki naj bi odlok sprejemali na majski seji, gorjanski svetniki pa bodo o njem razpravljali danes.