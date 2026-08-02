Občine vrnile za 12 milijonov evrov predplačil za obnovo po poplavah

Kot glavni razlog za vrnitev pridobljenih sredstev je bil v primeru 20 občin ta, da v enem letu po njihovem prejemu niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela.

Ob tem so na ministrstvu za okolje in prostor izpostavili, da so bile občine dolžne vrniti zgolj izplačana predplačila. "Zaradi tega niso bile prikrajšane za navedena sredstva, saj bodo za izvedbo načrtovanih projektov sredstva pridobile v okviru rednega programa," so pojasnili.

Pred enim letom so sicer na pristojnem ministrstvu ocenjevali, da je med občinami 15 takšnih, ki naj bi vrnile skupno okoli 16 milijonov evrov predplačil, ter da prihajajo iz različnih regij.

"Vračilo prejetih sredstev predplačila izhaja iz dejstva, da občine v roku enega leta niso sklenile pogodbe za izvedbo nujnih del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Razlogi za to pa so različni," so tedaj izpostavili.

Med konkretnimi razlogi pa so omenili nepravočasno izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo del, nekatere občine tudi niso pridobile pozitivne recenzije državne tehnične pisarne na izdelano projektno dokumentacijo in potrebnih soglasij za izvedbo. Opozorili so tudi na zaplete pri postopkih oddaje javnega naročila, nepravočasno poročanje o porabi prejetih sredstev predplačil ter na okoliščine, zaradi katerih se je dinamika izvedbe del zavlekla v letošnje pomladne mesece, zaradi česar še niso bili izstavljeni in plačani vsi računi.