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Slovenija

Občine vrnile za 12 milijonov evrov predplačil za obnovo po poplavah

Ljubljana, 02. 08. 2026 07.31 pred 53 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Uničujoče poplave

Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Kot glavni razlog za vrnitev pridobljenih sredstev je bil v primeru 20 občin ta, da v enem letu po njihovem prejemu niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela.

Ob tem so na ministrstvu za okolje in prostor izpostavili, da so bile občine dolžne vrniti zgolj izplačana predplačila. "Zaradi tega niso bile prikrajšane za navedena sredstva, saj bodo za izvedbo načrtovanih projektov sredstva pridobile v okviru rednega programa," so pojasnili.

Pred enim letom so sicer na pristojnem ministrstvu ocenjevali, da je med občinami 15 takšnih, ki naj bi vrnile skupno okoli 16 milijonov evrov predplačil, ter da prihajajo iz različnih regij.

"Vračilo prejetih sredstev predplačila izhaja iz dejstva, da občine v roku enega leta niso sklenile pogodbe za izvedbo nujnih del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Razlogi za to pa so različni," so tedaj izpostavili.

Med konkretnimi razlogi pa so omenili nepravočasno izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo del, nekatere občine tudi niso pridobile pozitivne recenzije državne tehnične pisarne na izdelano projektno dokumentacijo in potrebnih soglasij za izvedbo. Opozorili so tudi na zaplete pri postopkih oddaje javnega naročila, nepravočasno poročanje o porabi prejetih sredstev predplačil ter na okoliščine, zaradi katerih se je dinamika izvedbe del zavlekla v letošnje pomladne mesece, zaradi česar še niso bili izstavljeni in plačani vsi računi.

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KOMENTARJI5

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konc
02. 08. 2026 08.27
Glavno vprašanje je, kaj mi v Sloveniji sploh rabimo 212! občin? Dvestodvanajst! To pomeni tudi 212 županov, podžupanov in ostalega osebja, najemnine, plače, sejnine, dnevnice, itd., za vse te zgarance,... Da ne govorimo koliko občin je takih, ki imajo večno izgubo in minus odkar obstajajo.
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0 0
vision105
02. 08. 2026 08.24
Naj objavijo seznam občin.Ker občina Žalec ni po poplavah 23 na tem področju naredila POPOLNOMA NIČ.
Odgovori
0 0
ptuj.si
02. 08. 2026 08.03
Golob je rekel,da se bo porabilo 7 milijard za obnovo. Je kje kakšen spisek kje se je teh 7 milijard porabilo?
Odgovori
+7
7 0
heroj2000
02. 08. 2026 08.12
Če je rekel, da se bo, to ne pomeni da se je .....
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
02. 08. 2026 08.13
Fajn bi bilo videti tudi seznam teh občin.
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+4
4 0
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