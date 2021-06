Ekološka katastrofa: strupene snovi onesnažile privatno zajetje vode

Neznanci so v gozd v kraju Pivola odvrgli najmanj 200 kubičnih metrov odpadnega grezničnega blata. Mulj se je po pobočju razlezel vse do bližnjega potoka, po katerem teče naprej v dolino, skozi botanični vrt in naprej proti reki Dravi. Smrad je tudi daleč naokrog neznosen. Pet domačij pa je moralo prenehati uporabljati vodo, saj so analize pokazale, da je zelo onesnažena. Mulj so neznanci pripeljali v četrtek, od kod pa še ni znano, zagotovo pa iz ene od čistilnih naprav. Morali ga bi, saj v Sloveniji razen v Celju nimamo sežigalnice odpadkov, odpeljati v tujino, najverjetneje na Poljsko. A neznanci so se očitno odločili, da je to predaleč in ga odvrgli le par 100 metrov od urbanega okolja.

