Občini Oplotnica 'z mukotrpnim delom' uspelo legalizirati na črno zgrajen vodovod

Kot smo poročali, je Občina Oplotnica lani v vaseh Božje, Koritno, Kovaški Vrh in Brezje zgradila vodovod brez služnostne pravice in gradbenega dovoljenja . Inšpekcija je takrat zaradi ugotovljenih nepravilnosti odredila odstranitev približno 12 kilometrov vodovoda do 1. 6. 2019. Na občini Oplotnica so takrat trdili, da druge možnosti niso imeli,"saj bi sicer 59 gospodinjstev vse do danes in verjetno še kakšno leto zraven ostalo brez pitne vode".

Občini Oplotnica je pred kratkim le uspelo legalizirati vodovod in jim ga zato ne bo treba porušiti. Od pridobitve vodnega dovoljenja do izdaje odločbe o legalizaciji je preteklo dve leti in tri mesece, je povedal župan občine Oplotnica Matjaž Orter.

Kot je za Novice.sipred kratkim povedal župan Orter:’’Lahko rečem, da je to edinstven primer v naši lokalni skupnosti. Pri nobeni tovrstni naložbi namreč še nismo imeli gradbenega dovoljenja. Zdaj smo ga pridobili. Do njega smo prišli z mukotrpnim delom. Ob tem velja poudariti, da bi bili ljudje štiri leta brez vode, če ne bi hitro ukrepali in bi zgolj čakali na ta papir.’’

Na vprašanje, ali ta njegova izjava pomeni, da so v občini Oplotnica zgradili še več infrastrukturnih projektov brez ustreznih dovoljenj, župan zatrjuje, da ne in da je bila ''izjava dana lokalnim medijem in je bila namenjena predstavnikom lokalne 'kalimero politike'.'' Da proti občini ne vodijo drugih inšpekcijskih postopkov zaradi gradnje brez gradbenega dovoljenja za tovrstne infrastrukturne projekte, so potrdili tudi na Inšpektoratu za okolje in prostor.

Kot pojasnjuje župan Orter, je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja trajal tako dolgo, ker je bilo treba notarsko overiti soglasja lastnikov na 177 parcelah, pri tem pa se je tudi izkazalo, da nekateri niso imeli urejenih zemljiških knjižnih in lastniških zadev. Zato so si morali pred podpisom soglasja vse to urediti.

Kot so pojasnili na Inšpektoratu za okolje in prostor, so po izdaji sklepa o dovolitvi izvršbe ugotovili, da ''je bila zavezanki izdana odločba, gradbeno dovoljenje za legalizacijo. Z dnem dokončnosti tega dovoljenja se šteje, da objekt ni nelegalen ali neskladen ter da ima uporabno dovoljenje v skladu z GZ. V inšpekcijski zadevi gradbene inšpektorice še ni podatka o dokončnosti gradbenega dovoljenja, zato izvršilni postopek še ni bil ustavljen''.