Občini Šempeter-Vrtojba negativno mnenje računskega sodišča

Kot so navedli, so bile pomembnejše nepravilnosti ugotovljene na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanja.

Računsko sodišče je preverjalo predvsem pravilnost poslovanja v letu 2021 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila ter zadolževanje.

V treh primerih pred uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov občina ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta, v enem primeru pa tudi ni pripravila investicijskega programa, je še ugotovilo računsko sodišče.

Občina po ugotovitvi sodišča ni v celoti izvajala nadzora nad poslovanjem osnovne šole. V razpisni dokumentaciji ni določila načina uporabe merila, s prejemnikom sredstev pa je sklenila neposredno pogodbo, čeprav je bila njegova vloga na javni razpis prepozna.

V poročilu računskega sodišča je zapisano še, da občina za sklenitev kreditnih pogodb in zavarovanje obveznosti družbe zasebnega prava s hipoteko na lastnih nepremičninah ni imela podlage v javnofinančnih predpisih.

Računsko sodišče je občini Šempeter-Vrtojba podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila. Občina je že med samim revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti ter ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Župan Turk je povedal, da na občini menijo, da je "v danih okoliščinah, ko je predpisov, ki urejajo delovanje občin, zelo veliko in se stalno spreminjajo, ter ob obilici nalog, ki jih občinske uprave izvajajo, težko brez napak in pomanjkljivosti izvajati vse predpisane postopke". "Računsko sodišče ni ugotovilo kršitev, za katere bi zahtevalo odzivno poročilo," je izpostavil.

V odgovoru je Turk še zapisal, da je občina ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravila že v postopku revizije. "Priporočil računskega sodišča se bomo vsekakor držali. Občine in tisti, ki jih vodimo, se moramo velikokrat soočiti z dilemo, ali kaj narediti in pri tem tvegati, da lahko pride tudi do napak, ali pa biti bolj previden in zaradi tega manj in počasneje (včasih tudi manj racionalno) narediti," je pojasnil.