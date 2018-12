'Občino zapuščam v dobri kondiciji'

Zahvalil se je občinskim službam in Fištravčevi ekipi, da so tako vsebinsko in podrobno pripravili popis opravljenih del v preteklih štirih letih in tekočih zadev, zato ne pričakuje večjih težav v delovanju občine med menjavo vodstva. Nova ekipa bo po Arsenovičevih besedah vse zadeve skrbno pregledala, ne želi pa po nepotrebnem ustavljati tekočih projektov. A tako kot pri obnovi zahodne tribune stadiona Ljudski vrt bodo zagotovili, da "gredo projekti v pravo smer", je poudaril novoizvoljeni župan.

Svoje ožje ekipe danes še ni predstavil. Je bil pa na primopredaji na njegovi strani prisotenBoris Železnik, ki prihaja iz policijskih vrst in se ga neuradno omenja kot kandidata za novega direktorja mestne uprave.

'Na proračunu bo treba še delati'

Odhajajoča ekipa na občini je pripravila osnutek proračuna občine za naslednje leto. Kot je v pogovoru za časnik Večer povedal Fištravec, je na prihodkovni strani ocenjen na okoli 130 milijonov evrov, kar je okoli 40 milijonov evrov več, kot so bili običajno proračuni v prejšnjih letih. Arsenovič tega še ni želel podrobneje komentirati. "Na proračunu bo treba še delati. Želja je bistveno več, kot je denarja, zato moramo delati, da bo tega, kar je na voljo, dovolj za vse segmente," je dejal.

Glede zaposlitev, ki jih je Fištravec uredil na občini po volilnem porazu, pa je Arsenovič dejal, da bodo vsak posamezen primer preučili. Če so osebe primerne za ta mesta, nima težav s tem, da ostanejo. "Tisti, ki so v redu, bodo ostali. Če kdo ni, pa se bomo z njim pogovorili," je dejal.