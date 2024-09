Občinska svetnica za kandidata predlagala sina, nato tudi glasovala zanj

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v delovanju preddvorske občinske svetnice potrdila kršitev nasprotja interesov. Ivka Sodnik je namreč kot predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) za mesto člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Sveta za javno varnost predlagala kar svojega sina. Nato je oblikovala in sprejela predloga kandidatov ter ju kot članica mestnega sveta tudi potrdila.

S tem se je znašla v okoliščinah, ki pomenijo kršitev nasprotja interesov, ugotavlja KPK. Ugotovitve so pravnomočne, saj se Sodnikova zoper njih ni pritožila. Ker o obstoju nasprotja interesov ni pisno obvestila svojega nadrejenega niti se ni iz postopka izločila, ji je KPK sicer že predhodno izdala opomin.

"Dejstvo, da je njen sin pozneje odstopil iz članstva obeh svetov ter da sta sveta zgolj posvetovalni telesi občinskega sveta, ni bistvenega pomena za obstoj morebitnega nasprotja interesov, saj samo imenovanje v svete občine predstavlja vsaj nepremoženjsko korist (npr. referenco) za družinskega člana obravnavane osebe," so pojasnili na KPK.

Ob tem so dodali, da so takšne kršitve nasprotja interesov na lokalni ravni po zaznavah Komisije precej pogoste. "Od funkcionarjev, kamor spadajo tudi občinski svetniki, pa se upravičeno pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti v času opravljanja svoje funkcije poznajo ter da poznajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bil sprejet z namenom krepitve delovanja pravne države," izpostavljajo.