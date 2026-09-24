Občinski redar naj bi s posnetki izsiljeval župana Rogaške Slatine

Kidrič ni potrdil informacij o izsiljevanju, novinarska vprašanja je preusmeril na policijo, kjer vodijo predkazenski postopek. Povedal pa je, da je pred 14 dnevi v prostorih medobčinskega redarstva oziroma občine potekala policijska preiskava. Zadeva je že predana sodišču, so potrdili na policiji.

Župan Rogaške Slatine ob tem ni odgovoril na vprašanje, ali so osumljenega redarja na občini že odpustili, še poroča portal Info360.

Redarjev nadrejeni Marko Razboršek, ki vodi upravo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, prav tako ni želel komentirati primera.

Dejal je le, da je zadeva v predkazenskem postopku, sicer pa bodo ukrepali skladno z delovnopravno zakonodajo, ko bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Branko Kidrič, ki občino Rogaška Slatina neprekinjeno vodi od leta 1994, je nedavno oznanil, da se na novembrskih volitvah ne bo znova potegoval za položaj. V izjavi za Info360 je odločno zanikal namigovanja, da bi bila lahko odločitev povezana z izsiljevanjem.