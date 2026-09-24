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Občinski redar naj bi s posnetki izsiljeval župana Rogaške Slatine

Rogaška Slatina, 24. 09. 2026 17.36 pred 17 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Branko Kidrič

Dolgoletni župan Rogaške Slatine Branko Kidrič naj bi bil žrtev izsiljevanja, in sicer ga je domnevno izsiljeval občinski redar, ob sklicevanju na več anonimnih virov. Redar naj bi namestil kamere v županove prostore in ga kasneje na podlagi posnetkov dlje časa izsiljeval. Preiskovalni sodnik naj bi mu že odredil pripor.

Kidrič ni potrdil informacij o izsiljevanju, novinarska vprašanja je preusmeril na policijo, kjer vodijo predkazenski postopek. Povedal pa je, da je pred 14 dnevi v prostorih medobčinskega redarstva oziroma občine potekala policijska preiskava. Zadeva je že predana sodišču, so potrdili na policiji.

Župan Rogaške Slatine ob tem ni odgovoril na vprašanje, ali so osumljenega redarja na občini že odpustili, še poroča portal Info360.

Redarjev nadrejeni Marko Razboršek, ki vodi upravo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, prav tako ni želel komentirati primera.

Dejal je le, da je zadeva v predkazenskem postopku, sicer pa bodo ukrepali skladno z delovnopravno zakonodajo, ko bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Branko Kidrič, ki občino Rogaška Slatina neprekinjeno vodi od leta 1994, je nedavno oznanil, da se na novembrskih volitvah ne bo znova potegoval za položaj. V izjavi za Info360 je odločno zanikal namigovanja, da bi bila lahko odločitev povezana z izsiljevanjem.

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KOMENTARJI2

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progresivnidaveknastanovanja
24. 09. 2026 17.53
če bi bil župan pošten ga ne bi bilo možno izsiljevati
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0 0
gongash
24. 09. 2026 17.44
200+ občin v tako majhni državi. Župan od leta 1994.....malo se zamislite
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