'Občutek, ko plezaš po visokih stenah hitro in lahkotno brez varovanja, te zasvoji'

Zakaj plezati sam, brez varovanja, če obstajajo vrvi, ki omogočajo varno plezanje v ekstremno težkih stenah? Odgovore na to pozna in razume najbrž le peščica ljudi. Med njimi je Hansjörg Auer . Človek, ki ga stene in gore kličejo na nenavaden način – nenavaden za običajne smrtnike. Oseba, ki svojo nevarno strast pojasnjuje s preprostimi besedami, da prosto solira zato, ker v svojem življenju sem ter tja potrebuje izpostavljene dogodivščine."Plezanje brez varovanja me poganja. Še več, občutek, ko plezaš po visokih stenah hitro in lahkotno, ker te ne otežuje oprema, te na nek način zasvoji. Zame osebno je tak 'čisti' način plezanja najbolj pomembna stvar,"nam je sogovornik skušal približati svoj pogled. Ne gre toliko za to, da si prizadeva biti boljši od drugih, ampak želi med plezanjem intenzivno občutiti izpostavljenost: "Bil sem in sem še vedno naklonjen "plemenitemu" slogu plezanja, prav tako visokim nadmorskim višinam, saj so tam občutki najbolj intenzivni in vedno iščem maksimalno izpostavljenost."

Hansjörg Auer je na prvi tritisočak stopil pri rosnih šestih letih, pleza od dvanajstega leta. Še dobro se spominja, kako je prvič plezal športno-plezalno smer brez varovanja v enem od domačih hribov: "Smer je ocenjena 5+ po UIAA lestvici. Kar na enkrat sem začutil trenutek in željo, da jo splezam brez vrvi."Meni, da je prosto soliranje darilo, ki ti je namenjeno, in ga dobiš že na samem začetku. Ni vse v treningih, je prepričan: "Najbolj pomembno je, da najdeš pravi trenutek, ko se počutiš odlično. Vedno poslušam svoj notranji glas. In logično je, vsaj zame, da so ti trenutki redki in postajajo vse redkejši, ko si starejši." Ker je bil glas vrtoglavih skalnih nebotičnikov, prepadov in nabrušenih vršacev močan in vztrajen, je pred desetimi leti pustil službo učitelja matematike in telovadbe v srednji šoli ter poklicno kariero posvetil svojo življenjski misiji – plezanju.

'Po zahtevnem soliranju se je najtežje vrniti domov'

Auerju se zdi pomembno, da prepleza težko smer, takrat je zelo zadovoljen. A prijatelji in domači tega ne dojemajo enako. Z njim se ne veselijo, ker je dosegel nekaj izjemnega, ampak so veseli, da je vsega konec in da se je vrnil živ. "Zato ni prave želje, da bi proslavljali. To moraš sprejeti in vedno imeti v mislih, da vse kar počneš v življenju, delaš v prvi vrsti zase. Sicer ne boš srečen," je prepričan.