Na Kredarici kar minus 39 stopinj C

Slovenijo je s severa dosegel polarni zrak, a temperature po nižinah vsaj zaenkrat še niso posebej nizke. Močnejše ohlajanje namreč preprečuje veter, ki pa po drugi strani povečuje občutek mraza. Tako so danes na Kredarici izmerili -18 stopinj Celzija, a je bil zaradi vetra občutek mraza kar -39 stopinj Celzija.

V vetrovnih zimskih dneh je podatek o temperaturi pogosto zavajajoč, saj občutimo precej nižjo temperaturo, kot jo kaže termometer. Okoli našega telesa se pri nizki zunanji temperaturi naredi zelo tanka plast toplega zraka in ob odsotnosti vetra zelo počasi izgubljamo toploto. Če piha veter, to toplo plast odpihne stran od nas in blizu naše kože toplo plast nadomesti hladen okoliški zrak. Močneje kot piha veter, hitreje izgubljamo toploto in večja je razlika med temperaturo na termometru in temperaturo, ki jo mi občutimo.

Izguba toplote FOTO: POP TV

Kakšen je občutek mraza v teh dneh? Poglejmo si konkreten primer. Vzemimo razmere, ki so bile to jutro v Celju. Pri temperaturi okoli 0 stopinj Celzija in hitrosti vetra 40 kilometrov na uro je občutek mraza znašal -7 stopinj Celzija, torej 7 stopinj manj kot na termometru. Če pri temperaturi 0 stopinj Celzija hitrost vetra povečamo na 140 kilometrov na uro, kar so tipični sunki burje na Primorskem, dobimo občutek mraza že -12 stopinj Celzija.

Veter in mraz FOTO: POP TV

Veliko bolj ekstremne razmere v gorah Občutek mraza je te dni mnogo nižji v gorah. Danes zjutraj je bilo na Rogli (Arso), ki leži na slabih 1500 metrih nadmorske višine, -12 stopinj Celzija. Veter je v sunkih dosegal okoli 60 kilometrov na uro in v takšnih razmerah so smučarji občutili, kot da bi bilo -25 stopinj Celzija v mirnem ozračju. Še precej hladneje je bilo 1000 metrov višje na Kredarici (Arso), kjer je pri -18 stopinjah Celzija in vetru s hitrostjo 140 kilometrov na uro občutek mraza znašal mrzlih -39 stopinj Celzija. Še bolj ekstremne razmere so na Kredarici vladale pred dvema letoma, ko je pri temperaturi -24 stopinj Celzija in vetru 90 kilometrov na uro občutek mraza znašal -45 stopinj Celzija.

Kredarica FOTO: POP TV

Izjemnih -70 stopinj Celzija na Mount Washington Kot zanimivost omenimo še 1916 metrov visok vrh Mount Washington na severovzhodu ZDA. Pred letom dni je izjemno mrzel polarni zrak segal neobičajno daleč proti jugu, saj vrh leži na geografski širini San Marina (44 stopinj severno). Temperatura se je v začetku januarja letos spustila do -38 stopinj Celzija, veter pa je v sunkih dosegal okoli 160 kilometrov na uro. V takšnih pogojih je občutek mraza znašal neverjetnih -70 stopinj Celzija.

Mount Washington FOTO: POP TV