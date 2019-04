Polne tribune, bučno navijanje, pesmi, navijaške koreografije na tribunah – scenarij, ki si ga na svoji tekmi želi vsak športnik. A če čustva in strasti prestopijo mejo, se zgodi temna plat navijaštva, ki prinaša nasilje in sovraštvo, kar ubija ne le zdrav športni duh, ampak lahko pomeni tudi zdravju škodljive posledice. In prav strah pred tem je eden od razlogov, ki odvrača slovenske družine, da bi si večkrat ogledale nogometne tekme s tribun, je pokazala raziskava Mediane.

Družina Plavčak iz Maribora je dober primer družine, ki kaže, da se prek športa povezujejo generacije, da se navdušenje prenaša iz roda v rod in da se navijaške kulture uči že od majhnih nog. DedekIvan Plavčak, njegov sin Anton Plavčak in vnukLuka Plavčak so družinska zasedba, zvesta Nogometnemu klubu (NK) Maribor. Oblečeni v vijoličasto barvo, z zastavami v rokah, nabrušenimi glasilkami se redno udeležujejo tekem v Ljudskem vrtu. Ker so pred tremi leti na mariborskem stadionu uvedli posebno tribuno, namenjeno družinam – družinski sektor – so se Plavčakovi odločili, da si vsako leto kupijo celoletne vstopnice. Na ta način so si zagotovili vrsto ugodnosti, in kar je za njih najpomembneje, stalne sedeže na družinskem sektorju. "Bolj varno je, bolj je zaščiteno, ni nasilnega govora, poleg tega je več otrok skupaj. Naj se spoznajo med sabo. Ko bodo starejši, bodo rekli: 'Aha, midva, ko sva bila majhna, sva že skupaj hodila na tekme.' Predvsem občutek varnosti je tisti, zaradi česar sem z otrokom na družinskem sektorju," je poudaril Anton Plavčak, njegov oče pa je dodal, da je na tem sektorju res enkratno vzdušje.

Tudi 12-letni vnuk Luka se odlično, predvsem pa bolj varno, počuti na družinskem sektorju."Dovolj je oddaljen od južne tribune, kjer so viole. Tam je strahota, ker prižigajo pirotehniko," je izpostavil. Ko so spremljali tekme še z običajnih tribun, ga je bilo velikokrat strah, da se bo kaj zgodilo. "Da bodo bakle in petarde, ki jih nosijo s sabo, zadele koga."