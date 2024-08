Občutek varnosti med nočnim sprehodom: Hrvatje prvi, Slovenci tik za njimi

V anketi so anketiranci odgovarjali na vprašanje, kako varno se počutijo, ko se ponoči sami sprehajajo po svojem mestu ali soseski. Prav tako pa so odgovarjali tudi na vprašanja o kakovosti življenja v posameznem mestu, vključno s stanovanjskimi kazalniki, zaznano stopnjo kriminala, kakovostjo zdravstvenega varstva, stopnjo prometne infrastrukture in drugimi relevantnimi statističnimi podatki.

Kot so zapisali na portalu, je presenetljivo, da so se na dnu znašle prav Švedska, Velika Britanija in Švedska, ki so sicer znane po svoji gospodarski blaginji in stabilnem družbeno-političnem ozračju. Dodajajo, da se sicer pojavlja trend, ko se posamezniki na Balkanu in v baltskih regijah počutijo varnejše kot tisti v zahodni in vzhodni Evropi, a da podatki kažejo, da BDP posameznih držav sicer ni močno povezan z zaznavo varnosti.

Ugotovitve sicer ponujajo širši pogled na vprašanje občutka varnosti, ne pa tudi podrobnosti. Prav tako se lahko podatki razlikujejo glede na posamezne lokacije znotraj države ali celo soseske znotraj mesta, prav tako pa tudi glede na demografsko skupino.