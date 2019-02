Občutite moč narave

Zima počasi popušča svoj prijem, pognali so že prvi zvončki, tu in tam nas preseneti kakšna snežinka, toda temperature se počasi spreminjajo v spomladanske. Ali ste še vedno v zimskem razpoloženju ali ste se že malo prebudili?

Sprostitev v Termah Tuhelj

Razmislite malo o tem, kako narava vpliva na naš organizem. Kako poganja in čisti naš organizem. Ali se sploh zavedate moči naravnih elementov, ki nas obdajajo? Voda, zemlja, ogenj in zrak imajo močan vpliv na naš organizem, vsak na svoj poseben in edinstven način. Zimo bomo pustili za seboj ter spodbudili pozitivne spremembe v našem življenju in naredili nekaj zase. Zdaj je čas za spremembo in Terme Tuhelj imajo nekaj nasvetov za vas.

Sprostitev v Termah Tuhelj

1. OBČUTITE MOČ VODE Voda osvobaja čustva, aktivnosti v termalni vodi pa vam bodo pomagale premagati nakopičen stres, živčnost, jezo in nestrpnost. Vodne aktivnosti, poleg čustvenega čiščenja, pozitivno vplivajo na srce, ožilje in fizični videz, rekreativci in športniki, ki se ukvarjajo s plavanjem, pa so vedno dobre volje, nimajo bolečin v hrbtu in dolgo ostajajo vitalni. Bazeni Vodnega planeta so napolnjeni s termalno vodo, kjer lahko uživate skozi vse leto uživate v dobrih lastnostih zdravilne vode.

Sprostitev v Termah Tuhelj

2. OBČUTITE MOČ OGNJA Ogenj sprošča strahove, nas naredi močnejše in bolj samozavestne. Če imate kakršno koli težavo ali pa vas je treba samo malo poriniti naprej, začutite moč ognja in obiščite Svet savn v Termah Tuhelj. Toplota savne, poleg ogrevanja telesa, izboljša izločanje škodljivih snovi iz telesa in daje odlične rezultate v boju proti celulitu in odvečnim kilogramom. To bo odličen korak za pripravo na poletje.

Sprostitev v Termah Tuhelj

3. OBČUTITE MOČ ZEMLJE Zemlja čisti vse, zdravilno blato Term Tuhelj pa svojim gostom ponuja najboljše, kar nam zemlja lahko nudi. Masaža s termalnim blatom pospešuje metabolizem, odstranjuje odpadne snovi iz tkiva in globinsko očisti kožo. Obloge fango dajejo odlične rezultate pri zdravljenju revmatizma, degenerativnih sprememb hrbtenice in poškodb zaradi artritisa, lepotna nega obraza pa upočasni staranje in daje koži naraven videz. Termalno blato lahko tudi preizkusite v posebnem blatnem programu v Svetu savn.

Sprostitev v Termah Tuhelj

4. OBČUTITE MOČ VETRA Zrak krepi um in pomaga pri sproščanju negativnih misli. Terapevti pravijo, da se tok zraka najbolje čuti z vetrom. Ta bo zbistril vaš um in dvignil zavest na višjo raven. Sprehodite se po okolici, vdihnite svež zrak, vadite v naravi in se prepustite moči vetra. Občutite veter tudi v Svetu savn s posebnim aroma programom.

Sprostitev v Termah Tuhelj