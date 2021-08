Občutki po OI: 'Zelo smo povezani. To je ta kakovost, ki jo je imela ekipa skozi celotne igre'

Vsa Slovenija je med igrami navijala za košarkarje. Ljudje so množično vstajali sredi noči, življenje se je v času tekme s Francozi pri nas dobesedno ustavilo, obstala so podjetja, Slovenci so pesti stiskali na Hrvaškem, pa tudi v Grčiji. So se naši košarkarji v Tokiu zavedali te evforije? "Vedeli smo, da imamo najboljše navijače na svetu in tudi, da nas vsa Slovenija podpira. Tudi po Twitterju in Instagramu smo videli, da imamo močno podporo, tako da smo bili motivirani. Želeli smo to medaljo, ampak zmanjkali so nam trije centimetri, da se uvrstimo v finale. Ampak pred nami so še ene olimpijske igre. In smo pripravljeni na njih," je strnil Dragić.

Kako pa po prespani noči doma gledajo na prihod navijačev na Brnik kljub temu, da na olimpijskih igrah niso dobili kolajne? "Ostal sem brez besed," je občutke strnil Dragić. "Mislim, da vemo, da imamo najboljše navijače. In to so tudi dokazali. Na Brnik jih je prišlo zelo veliko. Kaj bi šele bilo, če bi dobili medaljo."

Dragić je uvodoma dejal, da je bilo lepo spati doma in po dolgih dveh mesecih videti družino. "Doma je vedno najlepše." Naslednji dan po vrnitvi v Slovenijo se je zjutraj zbudil in najprej zbudil svoje otroke, jih pripravil in peljal v vrtec. Trener Sekulić pa je dejal, da je, ko se je naspal, uredil svoje misli. "Ampak, ko vidim kakšne fotografije z iger, me kar malo stisne pri srcu. Ko veš, da bi mogoče z malo sreče lahko naredili tudi kaj več."

In trener še vedno sanja tisto točko proti Francozom? Pravi, da je vedno težko, ko pomisli na to."V enem trenutku smo se že veselili, da bo šla žoga čez obroč, potem pa je prišel Batum in zablokiral Klemna. Težko je, saj se mi včasih ta prizor prikrade v misli." Če pogledate nazaj, kaj je bilo po vašem mnenju tisto, da se vam je izmuznila kolajna na olimpijskih igrah? "Mislim, da nam je ta tekma proti Franciji prišla do živega. Je pa res, da Avstralci niso slaba ekipa in se mi zdi, da so proti nam odigrali eno najboljših tekem in na žalost smo izgubili. Smo mala država, dva milijona nas je, in ta uspeh je zelo lep," je povedal Dragić

Sekulić je dejal, da se zavedajo, da so dosegli veliko stvar. Da so kot ena mala država prišli na olimpijske igre, je na nek način šokiralo ves svet. "Predvsem fantje, kako so igrali in kako so bili povezani. In kljub porazom niso spremenili ne odnosa med sabo ne odnosa do štaba. Še vedno smo enako povezani. In to je ta kakovost, ki jo je imela ta ekipa skozi celotne igre," je dodal.

Optimizem pa fantov ni zapustil. Luka Dončić je že napovedal zlato na prihodnjem evropskem prvenstvu, ki bo čez letno dni."Tudi Luka je občutil, kako so igralci med sabo povezani, kakšno kemijo imajo in s to kemijo je rasla samozavest in s predstavami, ki smo jih pokazali na teh olimpijskih igrah, imamo pravico, da razmišljamo tudi o medalji na evropskem prvenstvu," je dejal Sekulić.