Občutna otoplitev bo dosegla tudi nižine

V zadnjih dneh smo priča izrazitemu temperaturnemu obratu, saj v višine doteka občutno toplejši zrak, mrzel zrak pa se ob odsotnosti izrazitejših vetrov v dolgih in jasnih nočeh uleže na dno dolin in kotlin, kjer ponekod ostane tudi čez dan. Medtem ko so temperature marsikje v hribih že zjutraj povsem pomladne, imamo po nižinah kljub pomanjkanju snega občutek prave zime. Včerajšnje jutro je bilo tako na dnu dolin in kotlin celo najhladnejše po lanskem januarju, prav veliko pa ne zaostaja niti današnje jutro.

Večje spremembe vremena še ni na vidiku

V noči na četrtek nas bo v višinah dosegel še nekoliko toplejši zrak, tako da bo malo nad ničlo tudi po najvišjih vrhovih. Po nižinah bo četrtkovo jutro še mrzlo in ponekod megleno, čez dan pa se bo ob sončnem vremenu ogrelo do 10 stopinj Celzija. V noči na petek bo zapihal jugozahodni veter, zato se bo na Primorskem in Notranjskem nekoliko pooblačilo, drugod pa bo sončno in marsikje že zjutraj za ta čas precej toplo, čez dan pa se bo na Dolenjskem in v Beli krajini ogrelo do okoli 13 stopinj Celzija. S soncem obsijani bosta tudi sobota in nedelja. V primerjavi s petkom bo za nekaj stopinj hladneje, a bomo še daleč od pravega zimskega mraza.