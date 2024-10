Občutna otoplitev: na vzhodu celo do 25 stopinj

Danes bodo po desetih dneh temperature v večjem delu Slovenije znova presegle 20 stopinj Celzija. Na vzhodu države se lahko lokalno ogreje celo do 25 stopinj Celzija.

Toplo vreme bo vztrajalo do vključno četrtka. V zahodni polovici Sloveniji bo pogosto deževalo. Največ padavin bo v Posočju, kjer lahko pade več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod bo dežja občutno manj, marsikje na vzhodu države le za vzorec.

Prilagamo karti predvidenih današnjih popoldanskih temperatur in količine padavin do konca tedna, ki prikazujeta velik kontrast med zahodnih in vzhodnim delom države.