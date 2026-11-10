Občutna pocenitev goriva

Cene bodo veljale do vključno 16. novembra.

Trošarine so ostale nespremenjene, prav tako še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Slovenija je Evropsko komisijo konec julija zaprosila, da bi lahko trošarine začasno znižala pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. V ponedeljek je predlog dokončno potrdil Svet EU, kar pomeni, da bo v skladu z izvedbenim sklepom, ki ga je pred enim mesecem predlagala Evropska komisija, lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin znižala na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine na dizel pa na najmanj 0,105 evra na liter. To bo lahko storila v obdobju šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.