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Slovenija

Občutna pocenitev goriva

Ljubljana, 10. 11. 2026 06.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Poln rezervoar goriva

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči močno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 12 centov na 1,506 evra, medtem ko se je liter dizla pocenil za 10,1 centa na 1,848 evra za liter. Za 10,1 centa se je pocenilo tudi kurilno olje, ki bo od torka naprej stalo 1,471 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 16. novembra.

Trošarine so ostale nespremenjene, prav tako še naprej velja, da se v izračunu pri nabavni ceni ne upoštevajo biokomponente ter da se ne obračunavata okoljska dajatev za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevek za povečanje energetske učinkovitosti.

Ministrstvo je napovedalo, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Slovenija je Evropsko komisijo konec julija zaprosila, da bi lahko trošarine začasno znižala pod mejo, ki jo določa evropska direktiva. V ponedeljek je predlog dokončno potrdil Svet EU, kar pomeni, da bo v skladu z izvedbenim sklepom, ki ga je pred enim mesecem predlagala Evropska komisija, lahko Slovenija trošarine na 95-oktanski bencin znižala na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine na dizel pa na najmanj 0,105 evra na liter. To bo lahko storila v obdobju šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi.

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BENCIN CENE POCENITEV DIZEL

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24ur.com Pogonska goriva zunaj avtocest so se pocenila
24ur.com Pogonska goriva so se pocenila
24ur.com Od polnoči pogonska goriva cenejša
24ur.com Goriva se bodo v torek občutno pocenila
24ur.com Goriva v torek po napovedih cenejša
24ur.com Bencin in dizel sta cenejša
24ur.com Dizel po novem cenejši za 8,3, bencin pa za 8,7 centa
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