Občutna podražitev kave: v enem letu cene višje za 30 odstotkov

V povprečju slaba dva evra in pol, odvisno od trgovca, moramo danes odšteli za 100 gramov mlete kave, pred enim letom bi za enak izdelek odšteli kar tretjino manj. Tako so izračunali na statističnem uradu, da so se cene kave drastično dvignile, pa prikimavajo tudi gostinci. Razlogov je več: od motenj v dobavnih verigah do višjih stroškov pridelave, večina pretresov pa izvira iz Brazilije, pojasnjuje eden največjih poznavalcev trgovine s kavo pri nas, Tine Čokl.

"Jaz rečem Braziliji, da je v tej praksi usmeritveni kompas, da vsi svoje kompase usmerjajo po dogodkih v Braziliji, s tem mislim borzo, borzne indekse," razlaga lastnik kavarne Čokl.

Brazilija namreč velja za največjo globalno pridelovalko kave. Karkoli se zgodi v tej državi, zato vpliva na celoten svetovni trg.

Začelo se je leta 2020 z epidemijo covida, ko zaradi pomanjkanja delovne sile kave niso mogli izvažati."Kmalu zatem pa se je zgodila presenetljiva stvar - pozeba, pojav, ki ga tistemu delu sveta ne bi pripisovali, vseeno smo v tropskih krajih, v bližini ekvatorja. V naslednjih dveh letih, lani in leto pred tem, pa so Brazilijo prizadele dolgotrajne in intenzivne suše," doda.

Vse to pa je okrepil še zelo specifičen način prodaje: proizvajalci odkupne cene kave namreč oblikujejo že v obdobju, ko rastlina še cveti. "Pomeni, da gre za neke terminske posle, danes podpisujemo pogodbo po fiksni ceni. Ampak podpisujemo pogodbo za kavo, ki se bo šele zgodila. Tako da že narava te surovine je v osnovi špekulativna," pojasni Čokl.