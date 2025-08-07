Svetli način
Slovenija

Občutna podražitev kave: v enem letu cene višje za 30 odstotkov

Ljubljana, 07. 08. 2025 19.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Mark Vidrih
16

Kako so se lahko nekatera živila, kot so denimo krompir in ribe, v zadnjem letu pocenila, nekatera pa drastično podražila? Cena kave na trgovinskih policah je v zadnjem letu povprečno zrasla kar za 30 odstotkov, za okoli 20 odstotkov se je podražilo goveje in telečje meso. In to še ni konec rasti cen, opozarjajo govedorejci, že jeseni lahko pričakujemo nove dvige.

V povprečju slaba dva evra in pol, odvisno od trgovca, moramo danes odšteli za 100 gramov mlete kave, pred enim letom bi za enak izdelek odšteli kar tretjino manj. Tako so izračunali na statističnem uradu, da so se cene kave drastično dvignile, pa prikimavajo tudi gostinci. Razlogov je več: od motenj v dobavnih verigah do višjih stroškov pridelave, večina pretresov pa izvira iz Brazilije, pojasnjuje eden največjih poznavalcev trgovine s kavo pri nas, Tine Čokl.

"Jaz rečem Braziliji, da je v tej praksi usmeritveni kompas, da vsi svoje kompase usmerjajo po dogodkih v Braziliji, s tem mislim borzo, borzne indekse," razlaga lastnik kavarne Čokl. 

Brazilija namreč velja za največjo globalno pridelovalko kave. Karkoli se zgodi v tej državi, zato vpliva na celoten svetovni trg. 

Začelo se je leta 2020 z epidemijo covida, ko zaradi pomanjkanja delovne sile kave niso mogli izvažati."Kmalu zatem pa se je zgodila presenetljiva stvar - pozeba, pojav, ki ga tistemu delu sveta ne bi pripisovali, vseeno smo v tropskih krajih, v bližini ekvatorja. V naslednjih dveh letih, lani in leto pred tem, pa so Brazilijo prizadele dolgotrajne in intenzivne suše," doda. 

Vse to pa je okrepil še zelo specifičen način prodaje: proizvajalci odkupne cene kave namreč oblikujejo že v obdobju, ko rastlina še cveti. "Pomeni, da gre za neke terminske posle, danes podpisujemo pogodbo po fiksni ceni. Ampak podpisujemo pogodbo za kavo, ki se bo šele zgodila. Tako da že narava te surovine je v osnovi špekulativna," pojasni Čokl. 

Pražarna kave
Pražarna kave FOTO: Luka Kotnik

Razlogi so sicer zelo podobni tudi pri cenah kakava. Čokolada se je v zadnjem letu denimo podražila za približno četrtino, precej dražja pa so tudi nekatera živila lokalnega izvora. Goveje in telečje meso se je v zadnjem letu podražilo za skoraj 20 odstotkov, so izračunali na Sursu. 

"Lahko potrdim, da so se cene dvignile, glavni razlog so pa stroški, ki nastajajo s samo pridelavo," pove govedorejec iz Radelj ob Dravi Matej Brezovnik. "Stroški, od servisov do mehanizacije, so šli za 60 do 70 odstotkov navzgor. Vse to se akumulira," dodaja. 

Težavo predstavljajo tudi akutne bolezni goveda, kot so slinavka, parkljevka in bolezen modrikastega jezika. "Vse skupaj se to odraža v višjih stroških, višji biovarnostni standardi se zahtevajo."

Pomemben faktor pa je po besedah Brezovnika tudi: "Nimamo več lastne samooskrbe s pitanim govedom v Sloveniji in te živali so se podražile za 30 do 40 odstotkov". 

Še višji dvig cen telečjega in govejega mesa govedorejci pričakujejo v jesenskem času, ko je povpraševanje po mesu med potrošniki tradicionalno višje.

podražitve kava goveje meso
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Houdre
07. 08. 2025 20.54
Hvala vrhuuuuunskj meneđr✌️
ODGOVORI
0 0
ŠeVednoPlešem
07. 08. 2025 20.54
To je samo v Sloveniji
ODGOVORI
0 0
pusi
07. 08. 2025 20.45
+2
Tiho in plesite butalci. Golob vam je samo pri plači doslej pobral 4000eur. Ampak to je za vaš iq preveč da razumete.
ODGOVORI
2 0
jablan
07. 08. 2025 20.30
Jo ne pijem
ODGOVORI
0 0
Gospod .
07. 08. 2025 20.17
+3
Saj ne bo nikoli konec rasti cen. 😂
ODGOVORI
3 0
slayer2
07. 08. 2025 20.16
+6
Zapomnite si te članke,sami jih shranim,ker bodo v začetku januarja 2026 spet prikazali,da je bila inflacija pod 3%!!! Dobr vas peglajo!!!
ODGOVORI
6 0
boslo
07. 08. 2025 20.44
+++
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
07. 08. 2025 20.13
-1
Tko je...pač živila, ki niso življenjsko pomembna se dražijo...še alkohol pa čiki gor...pa nezdrava hrana... Sej bo počas.
ODGOVORI
1 2
bandit1
07. 08. 2025 20.09
-2
KO grem na kavo ne rabim teh čičk čačk na kavi. Pa Golob nima nič s kavo kletarji.
ODGOVORI
4 6
USAisGreat
07. 08. 2025 20.07
+2
Nisem V Sloveniji se pil nikjer dobre kave. Plačal pa sem jo kot tam kjer je dobra?
ODGOVORI
4 2
jablan
07. 08. 2025 20.31
+1
Ocitno si bil v napacnih lokalih
ODGOVORI
1 0
supergigi
07. 08. 2025 20.05
+5
Ne bo držalo. Golob pravi, da nam zavida vsa Evropa.
ODGOVORI
8 3
bandit1
07. 08. 2025 20.08
-1
Pa dobro bu da le kaj ima Golob s kavo je dobavitelj?
ODGOVORI
4 5
laky71
07. 08. 2025 20.05
+8
Pa kaj lažete, pred enim letom je bil 1kg bar kave 11.99, danes pa 23 evrov, je to 30 posto!?
ODGOVORI
9 1
elektroncek
07. 08. 2025 20.03
+7
holobu je vseen ce pa je na geniju taksne nagrade si izplacal .. da se o politikih ki imajo 5000€+ ne pogovarjamo ... no edin mesec in kordis sta bol reveza si je ne bota mogla vec privoscit
ODGOVORI
8 1
