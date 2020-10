Občutnejših otoplitev nam ta teden ne prinaša

Nedeljo sta zaznamovala dotok občutno hladnejšega zraka in obilne padavine. Zračna masa, ki se je nad naše kraje spustila iznad severnega Atlantika, je bila dovolj hladna, da je jesensko idilo ponekod zamenjala zimska belina. Že dopoldne je začelo snežiti v alpskih dolinah, do večera pa se je meja sneženja postopno tudi drugod spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, ob močnejših padavinah pa je snežilo še precej nižje. O snežinkah med dežjem so sinoči poročali celo iz okolice Maribora.

Največ težav je sneženje povzročilo na Koroškem. Čeprav je zapadlo le nekaj centimetrov snega, pa je zaradi še vedno olistanega drevja prihajalo do snegoloma. O številnih podrtih drevesih, ki so ovirala promet, so poročali iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Zreče, že prej pa je močno sneženje povzročalo težave na Bohinjskem, kjer je zapadlo okoli deset centimetrov snega. Medtem so na območju Ljubljane, Celja, Žalca, Postojne in Kočevja težave povzročale meteorne vode, ki so zalivale kletne prostore stanovanjskih in drugih objektov, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov. Včeraj je namreč marsikje po Sloveniji padlo več kot 50, ponekod celo okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Nad 1500 metrov nadmorske višine tudi pol metra snega

Po podatkih Agencije za okolje je prehod hladne fronte največ snega, okoli pol metra, prinesel Voglu in Kredarici, na naši najvišji meteorološki postaji skupna snežna odeja tako sega že 65 centimetrov visoko. Na Vršiču in Krvavcu je snega okoli 30, na Blegošu 20, na Rogli pa 18 centimetrov. V krajih pod 1000 metri nadmorske višine je največ snega zapadlo na Bohinjskem, in sicer slabih deset centimetrov.