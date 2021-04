Občutno se bo ogrelo, a povsem brez padavin še ne bo šlo

Po nekaj dneh hladnega vzhodnika bodo prihodnji dnevi v znamenju občutno toplejšega jugozahodnega vetra, a vreme bo kljub temu ostalo spremenljivo. Tako tudi v nadaljevanju tedna verjetno ne bo dneva, ko ne bi vsaj kje po Sloveniji deževalo, pojavljale se bodo predvsem krajevne plohe, ob koncu tedna se bodo razvile tudi posamezne nevihte. Dobra novica je, da nas vsaj zeblo ne bo. V najtoplejših krajih ob vzhodni meji, kjer bo dežja najmanj, bodo najvišje temperature v soboto in nedeljo okoli 25 stopinj Celzija.

Zadnji dnevi aprila bodo letos minili v bolj spremenljivem vremenu, kar za ta del leta sicer ni nič neobičajnega. Tudi v preteklosti se je april pogosto poslovil z oblaki in dežjem, kakšno leto pa celo s snegom. Verjetno se še spomnite dogajanja pred petimi leti, ko nas je izrazita hladna fronta na praznični 27. april v kratkem času iz pretople pomladi poslala nazaj v zimo. Zajelo nas je nekajurno obilno sneženje in za konec aprila je zapadlo nenavadno veliko snega, kar je ob že olistanem drevju povzročilo snegolom. Še bolj zimsko je bilo leta 1985, ko je snežilo 28. aprila in nato še 2. maja. Po podatkih Arsa je takrat v Novem mestu zapadlo 9, v Ljubljani in Celju 12, v Logatcu 20, v Sodražici 25, v Ratečah pa celo 45 centimetrov snega. Leta 2017 pa so nas ob koncu aprila pestile obilne padavine, ki so povzročile naraščanje in poplavljanje vodotokov. Ponekod na severozahodu je v samo enem dnevu padlo več kot 300 litrov dežja na kvadratni meter, kar je toliko, kot ga običajno pade v dveh mesecih skupaj. V prihodnjih dneh vreme ne bo tako ekstremno, saj se bodo padavine pojavljale predvsem v obliki krajevnih ploh.

Najhladnejši zrak se bo umaknil iznad naših krajev V preteklih dneh sta se nad nami zadrževali dve zelo različni zračni masi. V spodnji plasti ozračja je pihal šibak vzhodni veter, s katerim je k nam dotekal za konec aprila razmeroma hladen zrak. Višje pa je pihal jugozahodni veter, ki nam je poleg manjših padavin prinesel tudi večjo količino puščavskega peska. Vreme se danes še ne bo veliko spremenilo, kar pomeni, da bodo glavno besedo na nebu imeli oblaki, predvsem na jugu in vzhodu bo občasno tudi rahlo deževalo ali rosilo. Še naprej bo tudi razmeroma hladno. V večjem delu Slovenije bodo popoldanske temperature le od 8 do 11 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem, kjer bo okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo tudi v nižjih plasteh ozračja začel pihati toplejši jugozahodni veter, ki bo nad nami vztrajal do konca tedna. Kljub občutno višjim temperaturam pa zagotovila za suho vreme še ne bo. Od jutri do nedelje bodo namreč pogoste krajevne plohe, ob koncu tedna bodo nastale tudi posamezne nevihte. Krajevne padavine bodo pogostejše v zahodni polovici države, več sonca pa bo na vzhodu Slovenije, kjer bo v prihodnjih dneh tudi najtopleje. Že jutri se bo lokalno ogrelo do 23 stopinj Celzija, v soboto, ko se bo nad nami zadrževal najtoplejši zrak, pa bodo temperature lahko presegle 25 stopinj Celzija.

Velja omeniti še, da bo v zraku tudi v prihodnjih dneh veliko saharskega peska, ki ga bo občasen dež spiral iz ozračja, kar bo na predmetih puščalo rjavkasto sled. Gre sicer za povsem običajen pojav, ki se k nam razširi večkrat letno. Za naravo ni škodljiv, ravno nasprotno, je celo zelo dobrodošel, saj vsebuje elemente, ki so odlično mineralno gnojilo za rastline, med njimi sta še posebej pomembna fosfor in kalij. Rastline, ki jim primanjkuje fosforja, zakasnijo v rasti ter pri tvorbi cvetov in semen, kalij pa vpliva na ravnovesje vode v rastlini, saj veča osmotski pritisk, kar pomeni, da je rastlina sposobna sprejeti večje količine vode.Po ocenah Evropo vsako leto doseže okoli 5 milijonov ton saharskega peska.