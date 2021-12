'Obdarovanje otrok je v večini primerov preseglo vse meje zdravega razuma'

O tem, kako otrokom kljub vsemu pričarati praznično in veselo vzdušje, kako jih obdarovati in jim pojasniti morebitno težko finančno situacijo, v kateri so, jih naučiti ceniti stvari in ravnati z denarjem, smo se pogovarjali z doktorico znanosti in redno profesorico za razvojno psihologijo na Filozofski fakulteti Ljubico Marjanovič Umek .

Da je bistvo praznikov druženje in ne darila oz. materialne stvari, se je treba z otrokom že zgodaj in ne zgolj enkrat letno pogovarjati in nenazadnje tako tudi živeti, poudarja. "Že tri ali štiri leta stari otroci si zapomnijo skupni čas, ki smo ga kakovostno preživeli z njimi in jim hkrati razložili, da ni nič narobe, če si človek marsikaj želi, da pa seveda v resničnem svetu vsega tega ne more dobiti. Prav je tudi, da otrok že zgodaj postane občutljiv za številne otroke, ki živijo na robu, so lačni in jih zebe. Spoznavali bodo, da zgolj materialne dobrine niso pogoj za srečo in svoj seznam velikega števila želja bodo zožili na eno ali morda dve želji, pri čemer seveda šteje tudi na primer skupno sankanje ali skupna peka piškotov."

Strokovnjaki vsako leto opozarjajo, naj ne pretiravamo z darili. Nekatere otroke namreč obdarujejo kar vsi trije dobri možje, to pa je lahko velika past za starše in sorodnike, ki hitijo izpolniti otroku vsako željo. Obdarovanje otrok je tudi po njenem mnenju v večini primerov preseglo vse meje zdravega razuma. "Prav nikakršne potrebe ni, da otroka obdarujejo vsi trije dobri možje. Dogovoriti se je treba, kateri od dobrih mož bo otroka obdaroval, pri čemer se praviloma ne obnese hitro nakupovanje in hipno odločanje, morda šele v trgovini, ko kupimo vse, kar nam je všeč. Darilo kupujemo za otroka in prav je, da otroka nagovorimo, da že nekaj časa prej nariše ali napiše svojo največjo željo in ga hkrati opozorimo, da nekaterih želja pač ni moč uresničiti, ker je treba obdarovati veliko otrok."

Če otrok dobi vse, kar si želi, namreč lahko začne hitro manipulirati s starši. Takrat je praviloma že (pre)pozno, odgovarja strokovnjakinja. Zato velja otroku ves čas razlagati, da nihče ne more dobiti vsega, kar si želi. "Je pa treba pri tem tudi vztrajati in ne vselej verjeti otroku, kaj vse drugi otroci imajo, on pa ne. Bolje, da petletni otrok joka, ker ni dobil še dvajsetega avtomobilčka, kot da bo kasneje v otroštvu ali mladostništvu izsiljeval starše in vrstnike, če ne bo vse po njegovo – in to takoj."

Starši, ki (pre)malo ali zelo površno spremljajo igro oziroma druge dejavnosti svojega otroka, se z njim nič ali malo pogovarjajo, bodo po njenem mnenju težko prepoznali otrokove posebne želje in potrebe. "Morda je to knjiga, ki je iz iste serije knjig, ki jih je otrok z veseljem bral, morda je to nekaj dodatnih figur, ki si jih želi, da bi vsebinsko nadgradil igro s sestavljanko, ki jo že ima …" našteva ideje za starše, ki jim jih zmanjkuje.

Za to, da se otroci ne veselijo več daril ali se zanje niti ne zahvalijo, pa smo krivi predvsem starši. "Starši smo tisti, ki s svojimi dejanji in zgledom učimo otroka. Tudi mi smo veseli, če nam otrok osebno podari risbico, ki jo je narisal, rečemo hvala in otroka objamemo."