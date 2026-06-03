Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Obdarovanje učiteljev: največ 100 evrov za darilo in prepoved bonov

Ljubljana, 03. 06. 2026 08.55 pred 42 minutami 5 min branja 37

Avtor:
Neža Mlakar
Darilo

Prihaja konec šolskega leta, ko med starši že tečejo pogovori o darilih za učitelje in vzgojitelje. A koliko njihova hvaležnost sploh lahko znaša? Priložnostna darila, ki jih zaposleni lahko prejmejo, ne smejo preseči vrednosti 100 evrov, vsako leto opozarja protikorupcijska komisija. Lahko z obdarovanjem učitelje spravimo v neprijeten položaj?

Darila, ki jih zaposleni v vrtcih in šolah prejmejo ob koncu šolskega leta, so kategorizirana kot priložnostna darila manjše vrednosti. Takšna darila so dovoljena, njihova vrednost le ne sme presegati 100 evrov (z DDV), so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Ta vrednost je fiksno določena in ni pomembno, koliko ljudi za darilo prispeva. Ne glede na vrednost darila pa zaposleni nikakor ne sme sprejeti darila v obliki denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin, pojasnjujejo na komisiji.

Prijav daril, ki so presegla omenjeno vrednost 100 evrov, je sicer malo, so pojasnili na KPK, natančne statistike pa posebej po šolah in vrtcih ne vodijo. "Prejmemo pa vsako leto vprašanja nekaterih javnih zavodov glede omejitev oziroma (ne)sprejemljivosti določenih vrst daril," so k temu dodali.

Komisija priporoča darila, kot so šopek, izdelki otrok, pozornost v obliki sladkih izdelkov, kava, pisalo ali knjiga.
Komisija priporoča darila, kot so šopek, izdelki otrok, pozornost v obliki sladkih izdelkov, kava, pisalo ali knjiga.
FOTO: Bobo

Nič darilnih bonov in vrednostnih kartic

Med starši se še največ vprašanj pojavlja v povezavi s prepovedjo izročanja daril v obliki darilnih bonov in vrednostnih ali darilnih kartic. Takšna darila so namreč pogosto dokaj praktična, predvsem če obdarovanca ne poznaš in ne veš, kaj mu je zares pri srcu. S tem sebi olajšaš izbiro, njemu pa podariš nekaj uporabnega.

Komisija prepoveduje kakršnekoli oblike daril, ki predstavljajo unovčevanje nakupa blaga ali storitve v prihodnosti, ne glede na njihovo vrednost. Zaposleni tako ne smejo prejeti "darilnih bonov ali drugih oblik daril za koriščenje masaže ali drugih storitev, darilnih bonov ali drugih oblik daril za nakup knjige ali drugih izdelkov, darilnih kartic ali bonov trgovin, trgovskih mrež, trgovskih centrov ali določenih znamk, darilnih paketov in podobno", so zapisali v pojasnilu javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom.

Kot so dodali, na komisiji zaznavajo, da nekateri javni uslužbenci še vedno ne poznajo teh omejitev, predvsem ko gre za izročanje darilnih bonov, zato jim vsako leto posredujejo informacijo glede omejitev in jim svetujejo, da o tem seznanijo tudi starše otrok.

Zaposleni ne smejo prejeti kakršnekoli oblike daril, ki predstavljajo unovčevanje nakupa blaga ali storitve v prihodnosti, prepovedana, ne glede na njihovo vrednost.
Zaposleni ne smejo prejeti kakršnekoli oblike daril, ki predstavljajo unovčevanje nakupa blaga ali storitve v prihodnosti, prepovedana, ne glede na njihovo vrednost.
FOTO: Bobo

Kakšne so lahko posledice za zaposlene? Ti so dolžni vsako darilo, ki preseže vrednost 50 evrov, vpisati v seznam daril, ki ga vodi vrtec ali šola. Komisija zato priporoča, da če že, naj starši oz. otroci zaposlenim ob zaključku šolskega leta podarijo darila v obliki manjših pozornosti, kot so šopek, izdelki otrok, pozornost v obliki sladkih izdelkov, kava, pisalo ali knjiga.

Če učiteljica ali vzgojiteljica prejme priložnostno darilo, ki sodi med izjeme, mora darovalca opozoriti na prepoved in darilo zavrniti, enako velja za njenega družinskega člana. Se pa vrednost 100 evrov tudi hitro doseže. Po podatkih Statističnega urada je povprečna velikost oddelka v osnovnih šolah 18,8 učenca na razred oz., če zaokrožimo, 19 učencev. Če torej 100 evrov razdelimo med 19 učencev, znaša to na otroka oziroma starša dobrih 5 evrov.

Mnenja staršev glede omejitve obdarovanja učiteljev in vzgojitevljev so deljena.
Mnenja staršev glede omejitve obdarovanja učiteljev in vzgojitevljev so deljena.
FOTO: Bobo

Mnenja staršev glede omejevanja so deljena. "To je smešno," je komentirala ena od mamic, ki ima otroka v vrtcu. "Meni se to zdi smiselno, ker gre za uradne osebe, ki morajo ves čas dajati vtis nepristranskosti," pa pravi mladi očka. "Vrednost 100 evrov se mi zdi logična, mi je pa že pretirano, da se ta vrednost ne sme izraziti v bonih," je komentiral oče dečka. "Saj to ni podkupnina, saj ne dobivajo ugodnosti, starši samo izražamo hvaležnost," je dodala ena od mamic.

'Doma narejena voščilnica ali otroški izdelek – tega smo najbolj veseli'

Šole morajo spoštovati navodila, je prepričana ravnateljica Osnovne šole Franca Rozmana Staneta Maribor Katja Pregl. Učitelji pa imajo najraje darila, ki so podarjena iz hvaležnosti in iz srca, je še poudarila, za kar ne potrebuješ veliko: "Doma narejena voščilnica z lepimi željami ali pa kakšen izdelek izpod rok otrok. Tega smo najbolj veseli."

Ravnatelj OŠ Bežigrad Bojan Jeraj pravi, da ob koncu šolskega leta učenci in starši učiteljem najpogosteje namenijo simbolične pozornosti. "Med najpogostejšimi so šopki cvetja, voščilnice, skupinske fotografije, spominske knjige oziroma albumi z zapisi in fotografijami ter različni izdelki, ki jih pripravijo učenci sami," našteje. Po njegovih izkušnjah učiteljem največ pomenijo besede zahvale, zapisi učencev in spomini, ki jih lahko ohranijo tudi po koncu šolskega leta.

Šolarji
Šolarji
FOTO: Bobo

"Takšna darila pogosto nosijo veliko čustveno vrednost, včasih pa so tudi hudomušna in izvirna, kar jim daje posebno mesto med spomini na generacije učencev," je dodal. Prepričan je, da je najlepše darilo učitelju prav občutek, da je pri svojem delu pustil pozitiven pečat in da se ga učenci spominjajo z veseljem in spoštovanjem. Prav zato materialna vrednost darila nikoli ni v ospredju, poudarja: "Veliko pomembnejša sta iskrena zahvala in spoštljiv odnos, ki ostaneta v spominu še dolgo po koncu šolskega leta."

Ravnateljica OŠ Vojke Šmuc Izola Lea Kozel se z omejitvami strinja. "Menim, da so smiselne, saj jasno postavljajo mejo med iskreno pozornostjo in darili, ki bi lahko bila razumljena napačno," je pojasnila. Misli, da je lepo, da ob koncu šolskega leta učenci in starši izrazijo hvaležnost učiteljem, vendar vrednost darila ne bi smela biti v ospredju: "Pravzaprav so pogosto najdragocenejša tista darila, ki nimajo velike materialne vrednosti, imajo pa veliko čustveno vrednost."

Vrednost darila ne bi smela biti v ospredju, mislijo nekateri ravnatelji.
Vrednost darila ne bi smela biti v ospredju, mislijo nekateri ravnatelji.
FOTO: Luka Kotnik

Tudi sama je na svoji pedagoški poti prejela različna darila in najbolj so ji ostala v spominu tista, ki so jih učenci ustvarili sami. "Med najlepšimi je ročno izdelana knjiga, v kateri mi je vsak učenec narisal risbo in napisal osebno misel. To knjigo še danes večkrat vzamem v roke. Prav tako mi veliko pomeni slika z rožicami, pri kateri je vsak učenec narisal svojo rožico oziroma slika s sovo na drevesu, polnem listkov z imeni učencev. Ta še danes krasi steno moje pisarne," opiše.

Nekoliko bolj ostra je ravnateljica OŠ Savsko naselje Verica Šenica Pavletič, ki meni, da se odnos družbe do šole kaže tudi na koncu šolskega leta. "Največkrat starši niti hvala ne rečejo učitelju ali učiteljici, ki se je celo šolsko leto trudil/-a z njihovim otrokom, pogosto tudi preko svojih delovnih obvez. Vse redkeje pa se zgodi, da kakšen otrok ob koncu šolskega leta le prinese učitelju ali učiteljici kakšno rožo v znak zahvale," je kritična.

"Pogovarjati se o darilih v vrednosti 50 ali 100 evrov in mahati s pravili KPK je v šolskem prostoru zelo žaljivo. Šolniki smo praviloma humanisti, v šolstvo nas niso pritegnile finance," je pojasnila.

Poglavja:
Na vrh BONI ŠOLE
odbarovanje učitelji vzgojitelji šole konec šolskega leta vrtci

Na ljubljanskem okrožnem sodišču predobravnavni narok v aferi Fotopub

24ur.com Konec šole: kaj podariti otroku?
Bibaleze.si Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Bibaleze.si Zato je pomembno, da otroci niso zasuti z darili
Bibaleze.si Veste, kaj je pravilo štirih daril?
24ur.com Društvo Viljem Julijan znova zagnalo dobrodelni projekt obdarovanja
24ur.com Celjska tovarna daril za 1100 otrok, ki jih sicer ne bi dobili
Bibaleze.si Ne kupujte daril, ki obležijo – izberite nekaj, kar res šteje
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hahahhaha
03. 06. 2026 09.38
Zakaj ŽE.... SE JIM DAJO DARILA DA UCIJO OTROKE DA BODO NASLEDNJI SUZNJI KOT NJIHOVI STARSI. OVCE.?!?!??!
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
03. 06. 2026 09.37
Na učitelje se spravljajo ko dobivajo simbolična darila. Tam ko pa se dajajo miljoni pa so tiho.
Odgovori
+2
2 0
Korlzemone
03. 06. 2026 09.35
Sin ima odlično učiteljico, ki je pomemben lik v zadnjem letu njegovega življenja. Me prav boli k.... kaj se sme in kaj ne. Če si zasluži darilo v zahvalo ga bo tudi dobila!!
Odgovori
+2
2 0
Tirea
03. 06. 2026 09.34
Namesto da bi spodbujali obdarovanje in se iskreno veselili sreče druge osebe, imamo tu nesmiselne omejitve in birokratske neumnosti...
Odgovori
+1
1 0
sophie25
03. 06. 2026 09.34
Mi smo že zbrali denar in kupili bone za delavnice za glino. Samo naj kdo pisne, da ne smemo. Dali pa jim bomo itak na neformalen zaključku, ker formalni niso niti zaželeni (kr neki!!!).
Odgovori
0 0
mayda2
03. 06. 2026 09.33
Nova oblast bo uvedla darovanja učiteljem že s 1.septembrom, tako da bodo obdarjenci vedeli kako se pravilno obnašati v novem šolskem letu
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
03. 06. 2026 09.31
Zakaj nekaj, če si dobrodelen in te je učiteljica veliko naučila čez obdobje šolanja, ji ne smeš kupiti dragega darila kot se spodobi za izkazanje hvaležnosti, če ti je vrednost darila pa četudi je čez 100 eurov, vredna njenega truda?
Odgovori
+3
4 1
Koronavirusovec
03. 06. 2026 09.37
Torej nova vlada vidi dražja darila kot podkupnine ali hoče zatreti vse dobrodelne ljudi, da bi zaščitili učiteljice, ki bi ob morebitnih darilih bile deležne občutka podkupnine, takih je zelo malo, medtem ko večina učiteljic prejme darilo iskreno
Odgovori
0 0
kr en 123
03. 06. 2026 09.29
Učitelj dobi plačo. Zakaj bi mu kupoval darilo? Jaz sem totalno proti, da bomo obdarovali nekoga, ker hodi v službo...
Odgovori
-4
1 5
Yoda
03. 06. 2026 09.34
tipičen škrti slovenec
Odgovori
+1
1 0
cirenij
03. 06. 2026 09.26
A mi bodo prepovedali, da ne smem pojest dveh solat namesto ene? S čim se ukvarjajo? V vladi pa sami obtoženci, pa nič od tega.
Odgovori
+6
6 0
cirenij
03. 06. 2026 09.29
Kako darilo bi dal učitelju, če bi še imel otroke v šoli, KPK nič ne briga. Skozi spuščajo milijone, tu pa za 100 evr.!? hecno, za take plače.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
03. 06. 2026 09.25
Učitelji ne smejo sprejeti, a v javni upravi pa lahko, ali kako?
Odgovori
+8
8 0
sophie25
03. 06. 2026 09.33
V javni upravi je celo zaželeno, če želiš kaj učinkovitosti od njih.
Odgovori
0 0
kakorkoliže
03. 06. 2026 09.23
S tem se bo gotovo ukvarjal NPU tako, da pazite, da se kakšen učitelj ne znajde na Povšetovi.
Odgovori
+4
5 1
Levi so barabe
03. 06. 2026 09.21
Res treba kpk ukinit. Saj darilo lahko prejme kot privat oseba in ne kot učiteljica. Pa sam nisem tak da bi metal za učitelje. Se mi zdi pa povsem butasto da nek kpk to omejuje na 100eur. Goloba niste uspešno pregnali. Sedaj pa upam da vas še janša ukine.
Odgovori
+5
7 2
Lepdan123
03. 06. 2026 09.15
In spet se spravljajo na ljudi, ki dejansko delajo. Tisti, ki pa prejemajo socialno pomoč pa lahko poleg tega prejema še enormne otroške dodatke in to ne prostovoljno od ljudi. Ampak ne, vlečemo črto pri darilih za učitelje.
Odgovori
+5
6 1
Potouceni kramoh
03. 06. 2026 09.13
Doktorjem in odvetnikom pa neomejeno.Doktorji bodo zopet štrajkali ko pridejo levi.Pa en sočen dan vsem skupaj..
Odgovori
+4
7 3
terciar
03. 06. 2026 09.13
Pa s cim se ti ukvarjajo, koliko se sme dati v zahvalo po KONCU solskega leta😂 Draga Komisija, spravite se na “velike ribe”.
Odgovori
+11
13 2
petb
03. 06. 2026 09.13
Koliko pa ob nabavi "Patrij", npr.?
Odgovori
+4
7 3
belyugo
03. 06. 2026 09.12
Politiki razdeljujejo stanovanja sebi in svojim sorodnikom, vsak natakar in frizer že pričakuje vsaj 10% napitnine, učiteljem pa samo šopek rož? Najbolje vsem poštena in primerna plača glede na njihovo delo in nobenih daril/podkupnin.
Odgovori
+4
7 3
JOSEPH HAYDN
03. 06. 2026 09.11
Učitelje se preganja, če bi dobili darilo za 101€, medtem ko so razni politiki in tajkuni nedotakljivi. KPK je 🤡
Odgovori
+14
16 2
JanezpomalicalRobija
03. 06. 2026 09.10
Podkupnine se dajejo na začetku in vmes, to je samo zahvala, ker so delali to, kar so se dogovorili z starši.
Odgovori
+9
10 1
sophie25
03. 06. 2026 09.34
Točno to! Na koncu je zahvala, pohvala, obdaritev.
Odgovori
0 0
Omreznina2024
03. 06. 2026 09.10
stotka ni dosti, vendar se potem takem začne korupcija že v vrtcih, vrtiljak gre naprej, itak ,da se ne bo ta vrtiljak ustavil, kvečemu se bo še bolj vrtel, ha......................
Odgovori
+3
6 3
bibaleze
Portal
Zadostuje že nekaj minut na dan: to ima lahko velik vpliv na otrokov razvoj
Mit: otrok mora vedno deliti igrače
Mit: otrok mora vedno deliti igrače
Ljubka imena za otroke, rojene junija
Ljubka imena za otroke, rojene junija
Popoln družinski izlet v osrčju Kočevskega
Popoln družinski izlet v osrčju Kočevskega
zadovoljna
Portal
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Dnevni horoskop: Rake čaka olajšanje, levi so karizmatični
Dnevni horoskop: Rake čaka olajšanje, levi so karizmatični
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
vizita
Portal
Pet napak, ki uničujejo vaše sklepe – mnogi jih počnejo vsak dan
Hoja, kolo ali avtobus? Preprosta sprememba, ki opazno izboljša zdravje in pomaga varovati okolje
Hoja, kolo ali avtobus? Preprosta sprememba, ki opazno izboljša zdravje in pomaga varovati okolje
Zakaj je solarij nevarnejši, kot se zdi
Zakaj je solarij nevarnejši, kot se zdi
15 minut je lahko življenjskega pomena
15 minut je lahko življenjskega pomena
cekin
Portal
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Prav vsak Slovenec želi vedeti, kako porabiti manj za hrano
Prav vsak Slovenec želi vedeti, kako porabiti manj za hrano
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
moskisvet
Portal
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Preveč kontroverzna za Italijo: zvezdnika brez dovoljenja za nastop
Preveč kontroverzna za Italijo: zvezdnika brez dovoljenja za nastop
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
dominvrt
Portal
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
okusno
Portal
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744