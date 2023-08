Obdavčitev izrednih dobičkov bank, Brodnik: Banke nismo vojni dobičkarji

Največja domača bančna skupina je do konca junija ustvarila skoraj četrt milijarde evrov čistega dobička. Od tega 120 milijonov v prvi in še 122 milijonov evrov v drugi četrtini, kaže polletna bilanca banke.

V iskanju denarja za državno financiranje večmilijardne škode zaradi poplav, pred tem pa tudi ukrepov za omejevanje energetske krize in vsesplošne draginje, Golobova vlada razmišlja o obdavčitvi presežnih dobičkov.

"Dejstvo je, da so določene dejavnosti v času tudi energetske krize pravzaprav, če hočete, na nek način profitirale. Je pa tukaj seveda predvsem evropska zakonodaja izjemno striktna. Tako da tudi vprašanje izrednih davkov še ni dano z mize," pravi minister za finance Klemen Boštjančič.

Predsednik uprave NLB, Blaž Brodnjak, je kritičen. "Lahko seveda to vidimo kot neke vrste populistično razmišljanje na eni strani. Na drugi strani pa se banke v zadnjih 10 letih vedemo izjemno odgovorno. In ti dobički, ki se danes prepoznavajo kot enormni, jih je potrebno postaviti v zgodovinski kontekst."

Slovenija si je pri tem za zgled vzela politiko španske socialistične vlade. 60-odstotni davek so uvedli tudi na Češkem. Zadnja pa je prejšnji teden postala celo ena najbolj desnih vlad v Evropi – Italijanska Giorgie Meloni, ki je do konca letošnjega leta po bankah udarila s 40-odstotnim z davkom na presežne dobičke.

Predsednik vlade Robert Golob pa: "Kar se tiče vseh podjetij, ki poslujejo z enormnimi dobički, resno verjamem in pričakujem, da bo velik del tega namenjen solidarnosti. Tako ali drugače. Jaz v to res verjamem in za to je še dovolj časa."

"Smo že," odgovarja prvi mož NLB in postreže s številkami. štiri milijone evrov je družba donirala 20 najbolj prizadetim občinam v državi. Dodatnega pol milijona so namenili več desetim svojim zaposlenim, ki jih je prizadela ujma.

"Mi seveda trdimo, da ne gre za vojne dobičke. Samo NLB je v letošnjem letu – brez teh štiri in pol milijona dodatnih donacij – 7,6 milijona namenila za pokroviteljstva in donacije. 3 milijone samo za donacije. In že ob objavi četrtletnih rezultatov je šlo pol milijona evrov recimo desetim humanitarnim organizacijam. In to je naš odgovor. Mi te dobičke že delimo. Navsezadnje pa NLB plača še 27,5 milijona dividend v tem letu. In seveda visoke davke in prispevke."

V NLB sicer ocenjujejo, da banka kljub milijardni splošni škodi zaradi prizadetih komitentov in podjetij ni preveč finančno izpostavljena.