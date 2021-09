Kakšna bo obdavčitev kriptovalut v Sloveniji?

Na vprašanje, kako bo videti obdavčitev kriptovalut, Ivan Simič odgovarja: "Iskali smo način, da bi to čim bolj poenostavili, tudi zakon ima zgolj 16 členov," je pojasnil uvodoma. Kot je pojasnil, bo glavni način obdavčitve kriptovalut ta, da se bo davek plačal od unovčenja. Od zneska, ki ga bo imetnik unovčil, bo tako plačal deset odstotkov, je povedal.

Kot je pojasnil, bo moral vsak sam oddati obračun in plačati davek. Nekoliko bolj zapleten in dlje časa trajajoč postopek pa bo potreben, če bo imetnik želel plačati davek od dobička. V zakon pa so vključili tudi olajšavo: "Da se ne ukvarjamo s temi drobnarijami, je v olajšavi vse, kar je pod 15.000 evri," je povedal.

Koliko davka bi torej plačala fizična oseba, ki je kriptovaluto kupila po ceni 4.000, prodala pa za 40.000 evrov? V tem primeru bi od 40.000 evrov odšteli 15.000 evrov in dobili 25.000 evrov, od tega zneska pa bomo obračunali 10 odstotkov, torej pridemo na 2500 evrov davka. To pa, kot pojasnjuje Simič, velja le za fizične in ne za pravne osebe.