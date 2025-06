Obdolžena v zadevi Atrij Celje se nista hotela zagovarjati

Zagovornica obdolženega Brigita Levičar Praznik se je danes odpovedala dokaznemu predlogu o zaslišanju etažnih lastnikov, ki so vložili kazensko ovadbo zoper obdolžena. Podala pa je pisni predlog o zaslišanju nekaterih prič in po potrebi branje dokaznih listin. Med sodnim postopkom bo zagovornica morda podala še nekaj dokaznih predlogov.

Sprva so kriminalisti Cinku in Šumlakovi očitali 248 kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, med preiskavo pa je tožilstvo prvotni očitek spremenilo v nadaljevalni kaznivi dejanji poslovne goljufije. Grozi jima od enega do deset let zapora.

Celjski kriminalisti so zadevo preiskovali tri leta in ugotovili, da naj bi si družba Atrij med letoma 2005 in 2017 v škodo etažnih lastnikov pridobila protipravno premoženjsko korist v višini 2,5 milijona evrov. Cink in Šumlakova naj bi si prilastila še okoli 700.000 evrov zbranih, a neodvedenih sredstev obratovalnih stroškov in najemnin za tretje osebe, torej komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno.

Oškodovanje po posameznih objektih je bilo različno, od nekaj deset evrov pa vse do več kot 50.000 evrov. Kot so navajali mediji, upanja, da bodo oškodovani lastniki kdaj videli plačani denar, kljub pravnomočni obtožnici, ki je bila vložena konec aprila 2022, ni veliko. Lahko se namreč zgodi, da bo sodišče upnike ne glede na izid sojenja napotilo na pravdo, ta pa bi se lahko zavlekla še za nekaj let.