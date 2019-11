Obdolženi zaradi smrtne nesreče pri Vranskem zanikajo krivdo

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava zaradi prometne nesreče pri Vranskem, v kateri sta pred petimi leti umrla 17-letnica in 30-letni moški. Nekdanji direktor komunalnega podjetja Energetika projekt Marko Krajnc, zastopnik podjetja Janko Drča in preglednik Štefan Kuserbanj so v pisnih zagovorih krivdo zanikali.

Pred petimi leti je Slovenijo zajelo močno deževje, ki je povzročilo uničujoče poplave. Naša država pa se takrat ni soočala zgolj z ogromno materialno škodo, zaradi obilnega deževja se je zgodila tudi tragična nesreča blizu Vranskega – umrla sta dva mlada človeka. Narasli potok Bolska je namreč odnesel del brežine pri mostu čez reko na cesti, ki je peljala do Centra varne vožnje AMZS na Vranskem. "Ravno takrat sta se tam mimo v službenem vozilu peljala sodelavca AMZS – komaj 17-letna Lara Safran, mlada obetavna igralka, ki je bila tik pred premiero svojega prvega filma Vloga za Emo, in njen bratranec Miha Baloh, ki sta skupaj sodelovala v kampanji za preventivo in vzgojo mladih v prometni varnosti,"smo poročali o enem izmed naših člankov, kako sta umrla v deroči reki, ko sta se odpravljala na preventivno aktivnost.

Potok Bolska je odnesel del brežine. FOTO: POP TV

Že takrat so se pojavila vprašanja, kdo je kriv za njuno smrt, saj je večina pristojnih vedela, da je most nevaren, a ni ukrepala. Tožilka Simona Razgoršek Kuzman obdolženim očita kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti s smrtnim izidom Obdolženi Marko Krajnc, ki se med preiskavo danes ni zagovarjal, je v prebranem zagovoru poudaril, da mu je neizmerno žal, da je prišlo do tragičnega dogodka, ki pa ni bil posledica njegovega ravnanja. Ocenil je, da so vse službe Energetike projekt dobro opravljale svoje delo, ki je bilo skladno s koncesijsko pogodbo. To pa so podpisali z Občino Vransko, ki je bila tudi zadolžena za investicijska dela. Po Kranjčevih besedah so nadzor nad omenjenim mostom opravljale tudi pristojne občinske službe. "Bili smo zadolženi za vzdrževanje ceste in ne brežine potoka Bolska, kjer se je zgodila smrtna prometna nesreča. Na dan nesreče smo opravili dodatno število ogledov, zadnji pregled pa je bil opravljen dve uri pred nesrečo," je pojasnil ob tem pa še dejal je, da so imeli zadostno število kadrov za izvajanje cestnega nadzora na kritičnih točkah v vranski občini.

Do tragične nesreče je prišlo septembra 2014, ko je narasli potok Bolska odnesel del brežine in službeno vozilo, s katerim sta se sodelavca AMZS odpravljala na preventivno aktivnost. FOTO: Alex Reberšek, PGD Prekopa