Slovenija

Obdukcija poginulega psa na območju Bohinja: pojedel preveč kamenčkov

Ljubljana , 07. 11. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
27

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate obdukcije psa, ki je avgusta poginil po kopanju v Bohinjskem jezeru. Rezultati niso pokazali prisotnosti anatoksina, ki ga proizvajajo ciano bakterije. Vzrok pogina je bil šok kot posledica zaužitja velike količine kamenčkov.

Obdukcija je pokazala, da je velika količina drobnih kamenčkov v prebavilih povzročila obstrukcijo (zaprtje), ki je izzvala šok in posledično akutno odpoved vseh vitalnih organov. Toksikološka preiskava jeter je bila negativna na vse testirane toksične snovi, toksikološka preiskava želodčne vsebine pa ni pokazala prisotnosti metaldehida in cianotoskinov.

Zaužitje tujkov, kot so kamenčki ali plastični pokrovčki, so znak alotriofagije – motnje hranjenja, ki se kaže v zaužitju nehranljivih, neužitnih snovi ali predmetov. Vzroki zanjo niso popolnoma razjasnjeni, med možnimi dejavniki so vedenjske motnje, v nekaterih primerih pa slaba prehranjenost.

Jazbečar
Jazbečar FOTO: Shutterstock

Tujki v črevesju lahko privedejo do življenjsko nevarnih stanj 

UVHVVR lastnike hišnih ljubljenčkov zato poziva k previdnosti. Pri psih in mačkah so tujki v črevesju precej pogosti, neodpravljena obstrukcija pa lahko privede do življenjsko nevarnih stanj. Paziti je treba tudi, da živali iz radovednosti ne zaužijejo snovi, ki so zanje nevarne – določene hrane (čokolada, žvečilni gumi, čebula, česen, gobe in podobno), zdravil za ljudi, strupenih rastlin in drugih snovi (sredstva proti zmrzovanju, strup za polže, insekticid). Izogibati se je treba tudi stoječim vodam z modro-zeleno sluzjo, ki kaže na prekomerno razmnoževanje cianobakterij. Hitro ukrepanje je bistveno – če opazimo nenavadne simptome ali sumimo, da gre za zastrupitev ali zaužitje tujka, je treba nemudoma obiskati veterinarja.  

pogin bohinj psi
Policija ob poginih psov na območju Bohinja ni zaznala kaznivih dejanj

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
07. 11. 2025 16.42
+1
Kot bi bral pravljico o volku in rdeči kapici , tudi tam so kamenčki zamenjali babico , v tem primeru pa podhranjen cucek iz bloka sam poskrbi za svoj konec .
ODGOVORI
1 0
CUORE MILANO
07. 11. 2025 16.22
+1
o boze mili.. po pol leta in po sagah ne vem kakšnih vesoljskih bakterij, da se narod niti upal v vodo, zdaj strokovno rečejo, da pes "pojedel preveč kamenčkov".. pa dobro ljudje.. ma jaz b.. ker sploh berem..
ODGOVORI
3 2
Anion6anion
07. 11. 2025 16.17
+2
Omg za eno obdukcijsko ugotovitev so potrebovali pol leta! Učinkovitost po slovensko.
ODGOVORI
5 3
crazyHorse
07. 11. 2025 16.15
+3
Ma ziher je bil cepljen .... to cepivo
ODGOVORI
5 2
Mukec
07. 11. 2025 16.11
+3
Komisija ima medtem doživljensko brezplačno letovanje v Bohinju 🤣🐶
ODGOVORI
4 1
FrankCostello
07. 11. 2025 16.06
+9
No za to pa je direktno kriva lastnica. Celotno obdukcijo naj plača, pa še opraviči naj se občini Bohinj za slabo reklamo!
ODGOVORI
10 1
daiči
07. 11. 2025 16.06
+9
Sj nemorš vrjet. Taka galama je bla zdj pa sam kamencki.
ODGOVORI
9 0
Vakalunga
07. 11. 2025 16.03
-1
Prva dva pa sta krepnala ker sta žeblje pojedla, ko so sta les grizla ))
ODGOVORI
3 4
DR.BR
07. 11. 2025 16.01
+3
tri mesece so rabili,da so opravili obdukcijo,dežela “greznica” več kot očitno ne popušča…
ODGOVORI
7 4
Gutenberg
07. 11. 2025 16.15
-2
Je bilo res veliko kamenčkov za prešteti ...
ODGOVORI
0 2
Dragica Cegler
07. 11. 2025 15.55
+12
Pa tolk he bila lastnica glasna in grozila s tožbo.. Namesto da bi ga nahranila je otresala g...C.
ODGOVORI
12 0
Podlesničar
07. 11. 2025 16.28
-1
Grozila s tožbo?? Teb se blede...
ODGOVORI
0 1
pojtrarara
07. 11. 2025 15.54
+0
zakaj jaz tega ne verjamem... pa niso vsi. ki so poginili prevec kamnov pojedli
ODGOVORI
8 8
devlon
07. 11. 2025 15.49
+5
a po vecih mesecih niso uspeli do bolj originalnega odgovora prit?
ODGOVORI
11 6
Emtisunce
07. 11. 2025 15.46
+11
Đukela požla kamenčke pa crknila, vi pa o cijanobakterijah?
ODGOVORI
11 0
Desno
07. 11. 2025 15.43
+5
Haha hitri so pa bili
ODGOVORI
6 1
Port__CN
07. 11. 2025 15.34
-5
Današnji patologi tudi niso več taki kot so bili včasih 🍄‍🟫🐅
ODGOVORI
1 6
grumf
07. 11. 2025 15.38
+6
Še dobr. K drugač bi še kr vsi "umrli v spanju"..
ODGOVORI
7 1
Prelepa Soča
07. 11. 2025 16.22
Port__CN.. škoda, da ti ne boš vedel, ko bodo trbe v roke vzeli.
ODGOVORI
0 0
Sandi11
07. 11. 2025 15.29
+3
evolucija psov je ocitno pripeljala do tega, da psi jedo kamencke...
ODGOVORI
8 5
Nace Štremljasti
07. 11. 2025 15.27
+5
kot ribničan ki je privezal kozo na prehodu čez progo za rampo,ko je vlak odpeljal je pa ni najdu,to so dobri štosi ane
ODGOVORI
6 1
Minds
07. 11. 2025 15.25
+12
😂🤣😂 Vsi drugi krivi samo ne lastnik psa.
ODGOVORI
17 5
a res1
07. 11. 2025 15.25
+4
Po gorensko...
ODGOVORI
6 2
Animal_Pump
07. 11. 2025 15.21
+16
Sem že videl to...to so uni pasjeljubci, ki futrajo svoje pse enkrat na dan...ena pest briketov.
ODGOVORI
17 1
