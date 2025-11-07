Obdukcija poginulega psa na območju Bohinja: pojedel preveč kamenčkov

Obdukcija je pokazala, da je velika količina drobnih kamenčkov v prebavilih povzročila obstrukcijo (zaprtje), ki je izzvala šok in posledično akutno odpoved vseh vitalnih organov. Toksikološka preiskava jeter je bila negativna na vse testirane toksične snovi, toksikološka preiskava želodčne vsebine pa ni pokazala prisotnosti metaldehida in cianotoskinov.

Zaužitje tujkov, kot so kamenčki ali plastični pokrovčki, so znak alotriofagije – motnje hranjenja, ki se kaže v zaužitju nehranljivih, neužitnih snovi ali predmetov. Vzroki zanjo niso popolnoma razjasnjeni, med možnimi dejavniki so vedenjske motnje, v nekaterih primerih pa slaba prehranjenost.