Obdukcija poginulega psa na območju Bohinja: pojedel preveč kamenčkov

Obdukcija je pokazala, da je velika količina drobnih kamenčkov v prebavilih povzročila obstrukcijo (zaprtje), ki je izzvala šok in posledično akutno odpoved vseh vitalnih organov. Toksikološka preiskava jeter je bila negativna na vse testirane toksične snovi, toksikološka preiskava želodčne vsebine pa ni pokazala prisotnosti metaldehida in cianotoskinov.
Zaužitje tujkov, kot so kamenčki ali plastični pokrovčki, so znak alotriofagije – motnje hranjenja, ki se kaže v zaužitju nehranljivih, neužitnih snovi ali predmetov. Vzroki zanjo niso popolnoma razjasnjeni, med možnimi dejavniki so vedenjske motnje, v nekaterih primerih pa slaba prehranjenost.
Tujki v črevesju lahko privedejo do življenjsko nevarnih stanj
UVHVVR lastnike hišnih ljubljenčkov zato poziva k previdnosti. Pri psih in mačkah so tujki v črevesju precej pogosti, neodpravljena obstrukcija pa lahko privede do življenjsko nevarnih stanj. Paziti je treba tudi, da živali iz radovednosti ne zaužijejo snovi, ki so zanje nevarne – določene hrane (čokolada, žvečilni gumi, čebula, česen, gobe in podobno), zdravil za ljudi, strupenih rastlin in drugih snovi (sredstva proti zmrzovanju, strup za polže, insekticid). Izogibati se je treba tudi stoječim vodam z modro-zeleno sluzjo, ki kaže na prekomerno razmnoževanje cianobakterij. Hitro ukrepanje je bistveno – če opazimo nenavadne simptome ali sumimo, da gre za zastrupitev ali zaužitje tujka, je treba nemudoma obiskati veterinarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.