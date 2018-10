'Obe kandidatki za ustavni sodnici izpolnjujeta visoke strokovne kriterije'

Za položaj ustavne sodnice se uradno potegujeta dve kandidatki, in sicer Verica Trstenjak in Katja Šugman Stubbs. Predsednik Borut Pahor je namreč presodil, da obe izpolnjujeta zahtevane strokovne kriterije. V nadaljevanju pogovorov s poslanskimi skupinami bo preveril, ali ima katera izmed njiju zadostno podporo poslank in poslancev.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vodje poslanskih skupin Državnega zbora uradno obvestil, da se za položaj sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije potegujeta dve kandidatki, in sicer prof. dr. Verica Trstenjak in prof. dr. Katja Šugman Stubbs. Obe primerni za opravljanje te odgovorne funkcije Kot so sporočili iz njegovega urada, predsednik republike presoja, da obe kandidatki izpolnjujeta visoke strokovne kriterije in sta primerni za opravljanje te odgovorne funkcije. Za položaj sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije se potegujeta dve kandidatki, in sicer prof. dr. Verica Trstenjak in prof. dr. Katja Šugman Stubbs. FOTO: POP TV

Vodjem poslanskih skupin je predlagal drugi krog pogovorov predvidoma 7. in 8. novembra. V pogovorih se bo predsednik republike prepričal, ali katera od kandidatk pred glasovanjem v Državnem zboru uživa zadostno podporo poslank in poslancev.



Predsednik republike je vodje poslanskih skupin še obvestil, da se bo javni poziv za kandidature za guvernerja Banke Slovenije iztekel ta petek in napovedal, da jih bo v začetku naslednjega tedna seznanil s prispelimi kandidaturami. Predsednik je predlagal, da se o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije posvetujejo v drugi polovici novembra.