Obeležitev 30-letnice Slovenije z mašo za domovino

K zahvalni maši za domovino ob dnevu državnosti so vabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora v Sloveniji. Pri bogoslužju bodo poleg Vojaškega vikariata pri Slovenski vojski in zbora Slovenske filharmonije sodelovali tudi predstavniki enote za protokol ter kvintet trobil orkestra Slovenske vojske, so dodali.

Vrhunec prireditev ob 30-letnici države bo sicer 25. junija, na dan, ko je Slovenija leta 1991 na podlagi rezultatov plebiscita sprejela temeljne dokumente za razglasitev samostojnosti, dan pozneje pa jo tudi uradno razglasila.

30-letnico države pa bo obeležilo tudi Društvo poslancev 90. Ob 16. uri bo v veliki dvorani državnega zbora namreč potekala slavnostna akademija. Poleg predsednika društva Marjana Podobnika bosta imela nagovor predsednik državnega zbora Igor Zorčič in pravnik Ernest Petrič, so sporočili iz Društva poslancev 90.