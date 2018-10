Obeležujemo dan, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak JLA

Po razglasitvi samostojnosti Slovenije 26. junija 1991 in napadu JLA na Slovenijo 27. junija 1991 je namreč prišlo do desetdnevne vojne, ki so ji sledila pogajanja na Brionih med razpadajočo Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Pogajanja so bila zaključena 7. julija 1991 s podpisom t. i. brionske deklaracije, s katero so bila osamosvojitvena dejanja v Sloveniji zamrznjena za tri mesece. Do izteka moratorija so jugoslovanske oblasti spoznale, da Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslaviji, zato so sledili pogovori o odhodu JLA s slovenskega ozemlja.

Slovesnosti in dan odprtih vrat v predsedniški palači

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever popoldne v Celju pripravljata osrednjo slovesnost, na kateri bo govornik premier Marjan Šarec, medtem ko je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve praznik obeležilo že v torek zvečer na Breznici v Žirovnici.