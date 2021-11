Obeležujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra

Predsednik republike Borut Pahor bo v počastitev državnega praznika danes v predsedniški palači v Ljubljani priredil posebno slovesnost in nagovoril državljanke in državljane. S slavnostnim nagovorom se mu bo pridružila predsednica Zveze društev general Maister Lučka Lazarev Šerbec, na slovesnost pa so vabljeni tudi predsednice in predsedniki vseh društev, ki tvorijo omenjeno zvezo.

Kot običajno bo pred predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Zaradi ukrepov za omejitev širjenja covida-19 bodo lahko na slovesnosti le vnaprej najavljeni obiskovalci, so sporočili iz urada predsednika.

Dan pred praznikom je predsednik Pahor položil venec k prenovljeni Maistrovi grobnici na mariborskem pokopališču Pobrežje. V Zvezi društev general Maister, mestu Maribor in družini Maister se strinjajo, da je z novo podobo groba ustrezneje počaščen spomin na to pomembno osebnost.