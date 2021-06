Obeležujemo mednarodni dan otrok žrtev nasilja

Mednarodni dan otrok žrtev nasilja je leta 1982 razglasila generalna skupščina Združenih narodov zaradi ogromnega števila palestinskih in libanonskih otrok, ki so bili žrtev izraelskega nasilja. Strokovnjaki opozarjajo na manj prijav spolnega nasilja nad otroki, kar pa še ne pomeni, da ga ni. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob nedavnem mednarodnem dnevu družin opozoril, da se je zaradi stisk družin, povezanih z epidemijo, kot sta čakanje na delo in izguba službe, nasilje v družinah celo povečalo.

Nedavno so sicer poslanci sprejeli zakon o ustanovitvi prve hiše za otroke v Sloveniji, kjer bodo otrokom nudili celostno obravnavo. Namenjena bo tistim otrokom, ki so udeleženi v kazenskem postopku kot žrtve, priče ali storilci kaznivih dejanj. Zakon opredeljuje postopek v hiši in vključuje zaslišanje v ločenem prostoru, ki se začne na podlagi odredbe sodišča. Zaslišanje bodo posneli, tako da otroku ne bo treba na več zaslišanj pri različnih strokovnjakih. Prav zmanjšanje števila zaslišanj je po mnenju vlade ključ do odprave nepotrebne sekundarne viktimizacije ali stiske mladoletnika. Postopek v hiši pa vključuje tudi telesni pregled, krizno podporo in psihosocialno pomoč.