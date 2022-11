Svetovni dan nedonošenčkov: 'Zelo pomembno je kengurujčkanje'

Vsak deseti otrok se rodi prezgodaj, samo v Evropi to pomeni pol milijona nedonošenih otrok vsako leto. V Sloveniji je ta številka nekoliko nižja, kar pomeni, da se pri nas vsako leto rodi 1400 otrok, ki se morajo boriti za vsako sekundo, minuto in uro življenja. V prvih mesecih je za otrokov razvoj zelo pomemben stik "koža na kožo" oz. kengurujčkanje. Najnovejše raziskave so potrdile, da se s tem zmanjšuje smrtnost in obolevnost otrok.