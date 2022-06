Obešalniki pred ameriškim veleposlaništvom v znak protesta

Pred veleposlaništvom ZDA v Ljubljani se je zbrala skupina mladih, ki je s simbolnim protestom izrazila solidarnost do žensk, ki jim je odločitev Vrhovnega sodišča ZDA omejila pravico do splava. Protestniki so med drugim opozorili, da odprava pravice do splava ne pomeni, da se ti več ne bodo dogajali, pač pa da bodo ti za ženske precej bolj nevarni. Prepoved splava namreč spodbuja črni trg in nevarne oblike prekinitve neželene nosečnosti.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Skupina mladih protestnikov se je dopoldne zbrala pred stavbo Veleposlaništva Združenih držav Amerike na Prešernovi v Ljubljani. Na pločnik pred ograjo veleposlaništva so položili obešalnike - predmet, ki simbolizira nevarne metode splava. Na plakatih pa so zapisali različna gesla in sporočila, s katerimi so izrazili nestrinjanje z odločitvijo Vrhovnega sodišča ZDA glede omejevanja pravice do splava v ZDA. S simbolnim protestom, ki so ga organizirali predstavniki Mladega foruma SD s predsednikom Lukom Gorškom na čelu, so izrazili solidarnost do žensk, Američank, ki jim je bila z nedavno odločitvijo omejena pravica do splava oziroma v mnogih primerih odvzeta pravica nad lastnim telesom. "V Mladem forumu ostro nasprotujemo omejevanju pravice ženskam do splava. S prelomno razsodbo Roe proti Wade, ki je bila sprejeta v petek, 24. junija, v ZDA, je okoli 36 milijonov žensk ostalo brez pravice do splava," so zapisali pred dogodkom. Opozorili so, da je ta razsodba deželo "priložnosti" pahnila za 50 let nazaj v preteklost in odprla razpravo glede splava po vsem svetu, tudi v Sloveniji.

"Medtem ko je ženskam v Sloveniji pravica do splava omogočena in zapisana v ustavi, se ne rabimo ozreti prav daleč v našo okolico, da vidimo, kako ta pravica ni samoumevna. Spomnimo na nedavni primer na Hrvaškem, kjer je bil nosečnici skorajda onemogočen splav v lastni državi; Malta, kjer je splav prepovedan v vseh okoliščinah; Poljska, kjer je trenutna zakonodaja na tem področju še vedno ena najbolj restriktivnih v Evropi," so zapisali. Na protestu so zato med drugim opozorili, da je varen in legalen splav dejansko odločitev za življenje (pro-choice), v tem primeru življenje ženske. "Borite se proti orožju, ne proti maternicam" in "Ženske niso inkubatorji", je med drugim pisalo na transparentih. "Kdaj je republikanec za pravico do splava? V trenutku, ko izve, da je njegova ljubica noseča," so še zapisali v angleškem jeziku.

icon-expand Simbolni protest pred Veleposlaništvom ZDA FOTO: Damjan Žibert

Opozorili so tudi na to, da sama prepoved splava še ne pomeni, da se ti ne bodo več odvijali. "Dejstvo je, da so v državah, v katerih splav ni dovoljen, ženske prisiljene odpotovati v tujino, kar predstavlja znatno finančno breme, zato prepoved splava prevečkrat vodi ženske v veliko osebno stisko in spodbuja črni trg ter nevarne oblike prekinitve nosečnosti," so opozorili. Mladi forum SD je želel s simbolnim protestom opozoriti domačo in tujo javnost prav na omenjene težave žensk zaradi omejevanja njihovih pravic. WHO obžaluje odločitev vrhovnega sodišča ZDA glede splava Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes v Ženevi izjavil, da bo odločitev vrhovnega sodišča ZDA, da odpravi zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti, privedla do umiranja nosečnic. Znanstveni podatki že desetletja potrjujejo, da varen in zakonit dostop do splava rešuje življenja. "Dokazi so neovrgljivi. Omejevanje splava ženske sili v nevarne prekinitve nosečnosti, ki se končajo z zdravstvenimi zapleti ali smrtjo. Omejevanje splava prav tako neprimerno bolj prizadene ženske iz najbolj revnih in obrobnih skupnosti," je dejal Tedros.

Vrhovno sodišče ZDA je prejšnji teden razveljavilo lastno odločitev iz leta 1973 v primeru Roe proti Wade, ki je ženskam v ZDA zagotovila pravico do splava. Ukrep vrhovnega sodišča vrača odločanje o splavu v roke zveznih držav, pri čemer bodo tiste, ki jih vodijo republikanci splav prepovedale. Nekatere so to že storile.