Obveščevalne službe: Ruska grožnja na evropskih tleh narašča

Rusija je Zahodu napovedala trajni konflikt. Medtem ko imajo agenti Kremlja dolgo zgodovino takšnih operacij, in so v zadnjih letih občasno tudi izvedli napade v Evropi, je po ocenah treh različnih evropskih držav vse več dokazov o bolj agresivnih in usklajenih prizadevanjih za sabotaže na evropskih tleh, poroča Financial Times.