Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Obeta se dodatna pristojbina za tovorna vozila

Ljubljana, 08. 01. 2026 13.41 pred 1 uro 1 min branja 29

Avtor:
STA
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Vlada je potrdila predlog novele zakona o cestninjenju, ki za tovorna vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase predvideva uvedbo pristojbine za zunanje stroške zaradi onesnaževanja zraka in hrupa. Kot so sporočili z vlade, se bo po ocenah Darsa na račun pristojbine v državni proračun letno steklo približno 27,6 milijona evrov.

Tovornjaki na ljubljanski obvoznici
Tovornjaki na ljubljanski obvoznici
FOTO: Aljoša Kravanja

S predlogom novele zakona o cestninjenju se v slovenski pravni red prenaša posamezne določbe direktive EU o eurovinjetah v delu, ki se nanaša na zaračunavanje pristojbine za zunanje stroške tovornim vozilom zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, ki nastaja zaradi prometa, so v sporočilu za javnost pojasnili na vladi.

Omenjeno pristojbino je na podlagi direktive treba uvesti najpozneje do 25. marca 2026.

Pristojbino za zunanje stroške se zaračunava poleg infrastrukturne pristojbine in jo upravljavec cestninskih cest, Dars, zaračunava v imenu in za račun države. Po ocenah Darsa se bo od pristojbin za zunanje stroške v državni proračun na letni ravni steklo približno 27,6 milijonov evrov.

Kot so pojasnili na vladi, se prihodki od pristojbine v skladu z omenjeno evropsko direktivo uporabljajo za ukrepe na področju izboljšanja prometnega sistema, zmanjševanja vplivov prometa na okolje ter razvoja prometne infrastrukture. Sredstva za izvajanje omenjenih ukrepov bodo načrtovana v finančnem načrtu ministrstva za infrastrukturo

Na podlagi predlagane novele se bo medtem vsako leto 50 odstotkov predvidenih prihodkov iz pristojbine namenilo za nepovratne finančne spodbude, do katerih bo upravičen avtoprevozniški sektor.

Preostali del predvidenih prihodkov pa bo namenjen za izvajanje ukrepov v pristojnosti upravljavca cestninskih cest, drugih upravljavcev državnih cest in upravljavcu javne železniške infrastrukture, so še pojasnili.

vlada cestninjenje tovornjaki pristojbina

Poledica polni urgence

Premier o odhodu ortopedov: 'Če želijo delati zasebno, naj delajo zasebno'

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Webdoggs
08. 01. 2026 15.03
Še premalo še več jim uzet sploh tujim
Odgovori
-2
0 2
Rick Sanchez
08. 01. 2026 15.06
Jej sneg
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
08. 01. 2026 15.02
Ne vejo več kjr denar dobit za v žepe
Odgovori
+1
1 0
Nightrider
08. 01. 2026 15.00
Če plačaš bo potem manj hrupa in bolj čist zrak?
Odgovori
+1
1 0
CorbaMorba
08. 01. 2026 14.55
In kam bo šel pol ta denar? Ne kaže, da bi se infrastruktura blazno razvijala. Po drugi strani se nikomur ne bo več splačalo karkoli tovorit preko Slovenije. To je odlično za gospodarstvo, ne?
Odgovori
+1
1 0
junij66
08. 01. 2026 14.45
IMPORTANT NOTICE. Ker se delaš tako pametnega v zvezi cestninja tov.vozil potem si preberi na netu,da je naša država 3 v EU po višini cestnine na prevoženi km av. Pred nami je samo Avstrija in Madžarska. Tako da ne pisat neumnosti na stvari,ki jih ne poznaš. Drugače pa je tvoje razmišljanje tipično levičarsko odret človeka do konca. Tov.vozilo pusti več denarja za cestnino na 1 rel.od Madžarske pa do Kopra kot daš ti denarja za vinjeto za celo leto.
Odgovori
+6
6 0
Bad Minton
08. 01. 2026 14.47
Točno tako !
Odgovori
+3
3 0
Rick Sanchez
08. 01. 2026 15.00
Me zanima kaj bi se zgodilo, če se dvigne cena letne vinjete za osebna vozila na 200€.
Odgovori
0 0
Rick Sanchez
08. 01. 2026 14.42
Če vas moti tovorni tranzit čez Slovenijo, dajte dodatno pristojbino za vozila ki tranzitirajo. Če boš dragi Golobček veliko udarjal po prevoznikih; ki ti polnijo police bodo ceno plačali prav tvoji dragi BREZDELNEŽI v trgovini, ko bodo šli po "košarico osnovnih živil". Potem boš pa dvigoval socialo da si lahko prijatelj priseljenec kupi mleko?
Odgovori
+5
6 1
SDS_je_poden
08. 01. 2026 14.44
S predlogom novele zakona o cestninjenju se v slovenski pravni red prenaša posamezne določbe direktive EU o eurovinjetah v delu, ki se nanaša na zaračunavanje pristojbine za zunanje stroške tovornim vozilom zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, ki nastaja zaradi prometa, so v sporočilu za javnost pojasnili na vladi. Omenjeno pristojbino je na podlagi direktive treba uvesti najpozneje do 25. marca 2026.
Odgovori
-2
1 3
junij66
08. 01. 2026 14.36
Ta leva vlada tako in tako ne ve delat nič drugega kot nabijat davke. Davek na davek,davka na davek,davka davka na davek...intd.
Odgovori
+6
8 2
SDS_je_poden
08. 01. 2026 14.38
Če bi ti celo kaj prebral, bi vedel, da gre za EU direktivo in ne domislico vlade.
Odgovori
+0
3 3
2mt8
08. 01. 2026 14.35
Socialisti premorejo še več pohlepa po denarju kot kapitalisti.
Odgovori
+4
5 1
frenk7
08. 01. 2026 14.26
Se je Pišek že zjikal nad "novimi obremenitvami" slovenskih avtoprevoznikih, ki že sehaj krvav pot potijo v službi naroda, da ljudem nič ne manjka.
Odgovori
-5
2 7
frenk7
08. 01. 2026 14.26
Se je Pišek že zjokal nad ...
Odgovori
-6
1 7
SDS_je_poden
08. 01. 2026 14.39
Pišek vedno cvili, kako so ubogi, pa kako jim je težko. Enkrat samkrat naj gre kakšen fotograf na sestanek prevozniških družin in poslika vozni park, s katero se gospoda pripeljejo na ta sestanek.
Odgovori
-5
0 5
boslo
08. 01. 2026 14.11
Spet nov davek, neverjetno
Odgovori
+10
11 1
Important notice
08. 01. 2026 14.07
Bravo! Odlično. Morda se bo kakšen prevoznik odločil, da bo obvozil Slovenijo in šel po drugi poti. Saj se da..... Ampak, dokler so naše cestnine za tovorna vozila najnižje v Evropi, se pač vozijo tukaj. Pa še nihče jih ne kontrolira, če vozijo ob dnevih, ko ne bi smeli.
Odgovori
-1
5 6
Pikopiko
08. 01. 2026 14.23
Najnižje.????? Najdržaje v Evropi. Dokazljivo. Torej ne lažite.
Odgovori
+3
5 2
Bad Minton
08. 01. 2026 14.33
slovenske cestnine so med najdražjimi v Evropi. Kaj komentirate, če nimate pojma!
Odgovori
+2
5 3
mackon08
08. 01. 2026 14.52
Bad Minton pelji se v Italijo pa boš videl kaj so drage cestnine. Aja za teebe je Italija na kraju sveta.
Odgovori
0 0
Rick Sanchez
08. 01. 2026 14.55
Cena na km za tovorna vozila je v Italiji nižja kot v Sloveniji
Odgovori
0 0
300 let do specialista
08. 01. 2026 14.06
Te agende nas bodo koštale civilizacije!
Odgovori
+7
8 1
300 let do specialista
08. 01. 2026 14.04
Bravo podivjani "naravoljubi" pritisnite po tistim, ki polnijo proračun, ti agendaši niso pri tapravi, njihova "skrb za okolje" presega vse meje in interese. PREVOZNIKI na CEATO!
Odgovori
+7
8 1
Rick Sanchez
08. 01. 2026 13.52
Dejte komunisti še davek na količino izdihanega zraka lopovi.
Odgovori
+10
14 4
Rafael Kramar
08. 01. 2026 13.47
Tooo, še ena pristojbina preden greste, tolpa levaška!!
Odgovori
+15
17 2
Brbre
08. 01. 2026 14.17
Ja toplovodarček nepismeni. Naj ti nekdo prebere članek, in ti ga razloži
Odgovori
-5
1 6
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Lepotica z bujnim dekoltejem se je slekla za naslovnico
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
dominvrt
Portal
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445