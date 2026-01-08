Obeta se dodatna pristojbina za tovorna vozila

S predlogom novele zakona o cestninjenju se v slovenski pravni red prenaša posamezne določbe direktive EU o eurovinjetah v delu, ki se nanaša na zaračunavanje pristojbine za zunanje stroške tovornim vozilom zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, ki nastaja zaradi prometa, so v sporočilu za javnost pojasnili na vladi.

Omenjeno pristojbino je na podlagi direktive treba uvesti najpozneje do 25. marca 2026.

Pristojbino za zunanje stroške se zaračunava poleg infrastrukturne pristojbine in jo upravljavec cestninskih cest, Dars, zaračunava v imenu in za račun države. Po ocenah Darsa se bo od pristojbin za zunanje stroške v državni proračun na letni ravni steklo približno 27,6 milijonov evrov.

Kot so pojasnili na vladi, se prihodki od pristojbine v skladu z omenjeno evropsko direktivo uporabljajo za ukrepe na področju izboljšanja prometnega sistema, zmanjševanja vplivov prometa na okolje ter razvoja prometne infrastrukture. Sredstva za izvajanje omenjenih ukrepov bodo načrtovana v finančnem načrtu ministrstva za infrastrukturo

Na podlagi predlagane novele se bo medtem vsako leto 50 odstotkov predvidenih prihodkov iz pristojbine namenilo za nepovratne finančne spodbude, do katerih bo upravičen avtoprevozniški sektor.

Preostali del predvidenih prihodkov pa bo namenjen za izvajanje ukrepov v pristojnosti upravljavca cestninskih cest, drugih upravljavcev državnih cest in upravljavcu javne železniške infrastrukture, so še pojasnili.