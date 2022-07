Obeta se največje število kandidatov doslej: Kdo bo postal novi predsednik države?

Podpise podpore bo zbiral tudi kočevski župan Vladimir Prebilič . Pri kandidaturi za predsednika države ga podpirajo županski kolegi iz Kluba neodvisnih županj in županov. "Predsedniška funkcija bi morala biti vsebinsko močnejša, polnejša in bolj jasna. Te izkušnje sem si pridobil kot župan v 12 letih," pojasnjuje Prebilič.

Nestrankarska kandidatka bo Nina Krajnik . Na predstavitvi so jo spraševali, če bi si želela, da jo podpreta opozicijski stranki. Odgovorila je: "Če se nekoga takoj poriva v kateri koli ideološki kot, je to že nasilje na nek način nad singularnostjo in politiko, o kateri jaz govorim."

Zmanjšati razklanost in biti predsednik vseh državljanov, to sta želji Gregorja Bezenška mlajšega. Bezenšek razlaga: "Ker pa sem glasbenik, bom kot predsednik dal posebno mesto umetnosti in kulturi, saj sta prav umetnost in kultura kot prvi zgradili našo slovensko narodno zavest. Moja junaka sta na tem mestu vsekakor France Prešeren in Slavko Avsenik."

Prebilič in Bezenšek bosta uradno kandidaturi predstavila prihodnji teden.