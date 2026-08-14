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Slovenija

Obeta se nam eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna

Ljubljana, 14. 08. 2026 06.15 pred 6 urami 2 min branja 19

Avtor:
STA
Gneča na avtocesti

Pred prihajajočim prazničnim vikendom je na naših cestah vse do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometnoinformacijski center. Agencija za varnost prometa (AVP) pa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek t. i. fantomskih zastojev.

Danes ter po vikendu v prometnoinformacijskem centru tako pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8. in 22. uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Poleg praznika pa bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu.

Zaradi del na cesti bo sicer danes do 5. ure zjutraj popolna zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaradi del pa sta na štajerski avtocesti zaprta tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

Štajerska avtocesta
Štajerska avtocesta
FOTO: 24UR

Prometnoinformacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

AVP je ob napovedanih zastojih in povečanem prometu pojasnila tudi vzroke za nastanek zastojev brez nekega, vsaj na prvi pogled logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki lahko nastanejo v trenutku, najpogosteje v času velike prometne obremenitve ali prometnih konic, so dodali.

Vzrok za pojav nenadnih zastojev v AVP tako pripisujejo kombinaciji gostote prometa ter številnih nepravilnih in celo kaznivih ravnanj nekaterih voznikov. Kot glavni vzrok pa so izpostavili neustrezno varnostno razdaljo pri običajno visoki hitrosti.

Zato je za varno vožnjo v takšnih razmerah nujno upoštevati pravila varnostne razdalje, ki v svoji osnovi določa, da mora biti med voziloma razdalja dveh sekund, so pojasnili.

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KOMENTARJI19

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maco 1
14. 08. 2026 11.44
pa ne že spet,tolele je pa že ene 37ič ,v treh mesecih..
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
14. 08. 2026 10.55
In tako naprej vse leto po naših lepih slovenskih avtocestnih parkirališčih.
Odgovori
+1
1 0
zajfa
14. 08. 2026 11.16
Ne, ne, takrat ko nas ni, ko je konec sezone, pa spet v zimsko spanje in nič delat. Potem pa ko bo spet poletje in čas za uživanje bodo prišli in zamorili sceno. Tako se to dela.
Odgovori
0 0
vrtnar_1
14. 08. 2026 10.33
To isto pišete že zadnje 4 vikende! 🤔
Odgovori
+4
4 0
travc
14. 08. 2026 10.32
Jaz bom lepo doma al pa po hribih kjer ni gužve in vročine.A je res potrebno rinit na tiste Hrvaške mlakuže?
Odgovori
+0
1 1
rkMa47
14. 08. 2026 09.53
Teh problemom nebi imeli, če bi ljudje bili malo bolj razgledani in vedeli, da je marsikje na svetu veliko več lepote kot jo ponuja Hrvaška. Vsako leto isto, konec dopusta pa sledi klasično pritoževanje o gneči, koliko je vse drago, in da niso več normalni. Za ta denar, ki bi ga pustil na Hrvaškem za neko klasično dopustovanje uživam na drugi strani sveta kot kralj v luksuzni vili/hotelu in ne v nekem apartmaju 2 kilometra od plaže in v gostilni ne gledam na cene in si privoščim praktično kar si želim. (Ja, za isto ceno Hrvaškega dopusta, v kakšnem primeru tudi ceneje)
Odgovori
+5
5 0
Dacar
14. 08. 2026 09.49
Slovenski cestni absurd: Poleti se kuhamo, jeseni se pa potopimo. Dobrodošli v državi, kjer so gradbena dela na cestah večje presenečenje kot sneg sredi decembra. Naša vrla politična elita je znova dokazala, da je njihova edina resnična sposobnost popolno obvladovanje umetnosti lenarjenja in prelaganja odgovornosti. Medtem ko se navadni smrtniki na vsakih 20 kilometrov kuhamo v pločevinastih pečicah in nam dobesedno kisajo možgani, se gospodje v oblekah hladijo na davkoplačevalske stroške in modrujejo o "strateških premikih". In kakšen je njihov genialni načrt? Vse skupaj prestaviti na jesen! Ker seveda ni boljšega časa za zapiranje pasov kot takrat, ko se na ceste zgrnejo šolski avtobusi, dnevni migranti in megla. Genialno. Če bi nesposobnost bolela, bi naša ministrstva že zdavnaj kričala v agoniji.Ko pa bo jeseni počilo – ko se bodo zaradi njihovega idiotizma vrstili kilometrski zastoji in verižna trčenja – pa že vnaprej poznamo zmagovalni scenarij za medije:Krivo bo vreme: Ker kdo bi si mislil, da jeseni dežuje in je asfalt spolzek!Kriva bo bivša vlada: Ker so oni tisti, ki so pred štirimi leti napačno zarisali črto na načrtu.Krivi bomo vozniki: Ker si drznemo uporabljati ceste, za katere plačujemo astronomske vinjete in registracije, namesto da bi se v službo teleportirali.Resnica je preprosta: na oblasti imamo ekipo, ki ni sposobna organizirati niti dveh delavcev z lopato, ne da bi ob tem nastal državni škandal in triletna zamuda. Pomembno je le, da so njihovi žepi polni, naši rezervoarji pa prazni, medtem ko čakamo v vrsti za naslednji semafor sredi nikoder.
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+2
2 0
Tomaž Hacin
14. 08. 2026 09.46
Pa to se je vedelo že v začetku avgusta, to ni nič novega.
Odgovori
0 0
Špica
14. 08. 2026 09.25
Obeta se nam eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna ha ha koliko pa je teh najbol promentih tednov? Saj se stalno pise tako.... A ni ze skozi tako saj je cinca marinca enkup delovisc kar je vredi da se obnavlja ampak ne pa vse naenkrat po cel slo..jah tmo prav sosedova Lojza..
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+3
3 0
bububu123
14. 08. 2026 09.22
že 20-tič letos je najbolj obremenjen del leta na cestah... vedno eno in isto... a bo kdo kdaj odgovarjal da so vsako leto take kolond? bo kdo odgovarjal za smrt na cestah?
Odgovori
+2
2 0
Tinko22
14. 08. 2026 09.03
Pa to, da reče Ribič (smrdo) leta 2026, da je nujen 3. pas od Domžal do Brezovice, Vrhnike...ker vsi dobro vemo da je že vsaj 15 let potreben...odstopil bi moral na mah...prevelika centralizacija, da se dnevno 100.000 ljudi vozi v Ljubljano je nedopustno, ker gospodom na raznih ministrstvih to ustreza...katastrofa. Zakaj se pa Bratuškova ni vozila v službo v Mursko Soboto ali v Slovenj Gradec...ker ji gospe ni treba bilo...ker ne bi zmogla, ker ni toliko sposobna, medtem ko se drugi po 10 let drkamo v Ljubljano po zastojih...banana republika... mi da bomo druga Švica, ljudje božji...nikoli ne bomo, ker aparat kakršen je trenutno zaposlen ni sposoben upravljat države. Hvala lepa, pokleknite, ovčke ste.
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+2
3 1
Banion
14. 08. 2026 09.03
a vi samo kopirate naslove, to pišete že nekaj vikendov zapored. Ja gneča bo ker je pač tak čas, a mislite da drugje po evropi teče vse gladko. Pojdite enkrat v francijo da vidite kako se stoji na avtocesti kjer se plačuje cestnina in jih je kup ki ne vedo kaj narediti ker je pol blagajn avtomatskih. Najmanj gneče sem doživel v španiji in portugalski, povsod drugod, posebej v nemčiji je čisto vseeno je poleti ali pzimi, cesta je polna
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+2
2 0
Tinko22
14. 08. 2026 08.56
Pa kaki fantomski zastoji ljudje božji pri nas lahko dobi izpit kdorkoli hoče. Moje sosed vozi pri 84 letih in je navaren bolj kot tisti, ki 2 piva spije in sede za volan ali pa tisti, ki prekorači omejitev hitrosti za 20 ali 30 km/h. Zakaj so zastoji na avtocesti v gužvi, čeprav ni tehtnega razloga - zato ker eni ne znajo vozit, kazni pa se ne piše...nekdo vozi na avtocesti v razmaku 500 m ali več in kamijonarji celo 800 do 1 km...policaje na teren pa naj delajo nadzor ali pa Darsovce, zakaj jih pa imamo? Za D mešat in v glavo sexat narod jih jaz ne bi plačeval. Pa da naj bi imeli prenizke plače. Nikakor jih nimajo saj zaslužijo toliko kot nek dipomiranec, magister - po bolonjskem sistemu (če temu sploh lahko rečemo magister, ker za mene to ni magister, ker nima 8. stopnje izobrazbe), se pa strinjam, da bi vse plače morale it gor za 500 eur vsaj. Krivda je v 90 % na strani levih voznikov, nesposobnih in prestrašenih. Ne more se vozit v takem razmahu, vidim na avtocesti na lastne oči...
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+2
4 2
Banion
14. 08. 2026 08.58
ni težava samo oni 84 letnik, tudi damice ki očitno naredijo izpit v garaži niso nič boljše
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+3
3 0
Golobji ples
14. 08. 2026 08.32
Mislim, da je pravi čas da musarjeva napravi ob tej priložnosti en dirkalni maraton v spremstvu iz lendave do kopra
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+2
3 1
Golobji ples
14. 08. 2026 08.31
Fantomski zastoji obstajajo samo v Sloveniji
Odgovori
-1
2 3
Banion
14. 08. 2026 09.00
pametnjakovič, pojdi malo po svetu
Odgovori
-1
1 2
realist9000
14. 08. 2026 08.00
Tisti, ki je pisal članek ne loči med prekrškom in kaznivim dejanjem.
Odgovori
+3
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