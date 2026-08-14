Obeta se nam eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna

Zaradi del na cesti bo sicer danes do 5. ure zjutraj popolna zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaradi del pa sta na štajerski avtocesti zaprta tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

Danes ter po vikendu v prometnoinformacijskem centru tako pričakujejo tudi povečano gostoto tovornih vozil, saj bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8. in 22. uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Poleg praznika pa bo v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu.

Prometnoinformacijski center voznike ob tem poziva, naj se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sproti spremljajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo spočiti, z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

AVP je ob napovedanih zastojih in povečanem prometu pojasnila tudi vzroke za nastanek zastojev brez nekega, vsaj na prvi pogled logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki lahko nastanejo v trenutku, najpogosteje v času velike prometne obremenitve ali prometnih konic, so dodali.

Vzrok za pojav nenadnih zastojev v AVP tako pripisujejo kombinaciji gostote prometa ter številnih nepravilnih in celo kaznivih ravnanj nekaterih voznikov. Kot glavni vzrok pa so izpostavili neustrezno varnostno razdaljo pri običajno visoki hitrosti.

Zato je za varno vožnjo v takšnih razmerah nujno upoštevati pravila varnostne razdalje, ki v svoji osnovi določa, da mora biti med voziloma razdalja dveh sekund, so pojasnili.