Obeta se nam občutna podražitev elektrike in plina

Po izračunih medijev se bo elektrika za gospodinjstva podražila za 21–35 odstotkov, odvisno od tarife. Za male poslovne odjemalce bodo cene višje za okoli 30 odstotkov. Plin se bo podražil za 12 odstotkov.

"Zadnje čase smo priča izjemnim razmeram na trgih surovin in energentov, saj cene iz dneva v dan dosegajo rekordno visoke ravni," so že prejšnji teden ob objavi novega cenika zapisali pri Petrolu. Cene energentov za dobavo v letu 2022 so se tako v zadnjem letu občutno povišale: cena električne energije za več kot 175 odstotkov, plina za skoraj 300 odstotkov, nafte za okrog 65 odstotkov, emisijskih kuponov za več kot 125 odstotkov, so navedli.

Med razlogi za nastalo situacijo izpostavljajo lansko relativno mrzlo in dolgo zimo, ki je izpraznila zaloge plina po Evropi. Začetek razvoja cepiv proti covidu-19 je znova zagnal gospodarsko aktivnost in povpraševanje po energentih, ponudba pa – tudi zaradi manjše proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov čez poletje – ni mogla slediti.

Emisijski kuponi, dovoljenja za izpust ene tone ogljikovega dioksida ali drugega toplogrednega plina enake mase, so medtem na krilih ambicioznih politik EU že dlje časa v rastočem trendu. Še naprej ostaja velika težava tudi dobava zemeljskega plina, saj so skladišča po Evropi podpovprečno zapolnjena.

"V Petrolu kljub burnemu dogajanju na trgu ostajamo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom," so dodali ob tem. "Cene odjema električne energije in zemeljskega plina se bodo zaradi razmer na trgu sicer povišale – nov cenik bo za naše gospodinjske in male poslovne odjemalce pričel veljati s 1. decembrom – a nam je, čeprav na tržno dogajanje nimamo vpliva, z učinkovitim nabavnim procesom uspelo zagotoviti konkurenčne cene energentov tudi za naslednje leto," so zatrdili.

Po navedbah časnika Finance naj bi Petrolu pri dvigu cen energije neuradno kmalu sledili še drugi dobavitelji. Poslali smo jim novinarska vprašanja, njihove odgovore še čakamo.