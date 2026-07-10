Obeta se nam sončen vikend z nekaj nevihtami in plohami

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija.

Bomo pa jutri tudi pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ki bo zagotavljalo večinoma sončno in toplo vreme, pišejo na Neurje.si.

Ozračje sicer predvsem nad vzhodno polovico države ne bo povsem stabilno, ker se bo vzhodno od Slovenije zadrževal nekoliko hladnejši zrak v višinah. V popoldanskem času bodo zato nastale posamezne plohe in nevihte, največ možnosti zanje bo na Koroškem, Štajerskem, v Prekmurju in Posavju. Drugod bo večji del dneva ostalo suho in sončno, še dodajajo.