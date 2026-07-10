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Slovenija

Obeta se nam sončen vikend z nekaj nevihtami in plohami

Ljubljana, 10. 07. 2026 15.42 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Sončno vreme

Začetek vikenda bo topel in sončen, a že skozi dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). V soboto popoldne se nam obetajo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na nedeljo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj Celzija.

Sončen dan
Sončen dan
FOTO: Shutterstock

Bomo pa jutri tudi pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ki bo zagotavljalo večinoma sončno in toplo vreme, pišejo na Neurje.si.

Ozračje sicer predvsem nad vzhodno polovico države ne bo povsem stabilno, ker se bo vzhodno od Slovenije zadrževal nekoliko hladnejši zrak v višinah. V popoldanskem času bodo zato nastale posamezne plohe in nevihte, največ možnosti zanje bo na Koroškem, Štajerskem, v Prekmurju in Posavju. Drugod bo večji del dneva ostalo suho in sončno, še dodajajo.

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JanezNovak13
10. 07. 2026 16.59
"Obeta se nam sončen vikend" Obeta se *nam*... Smo že prevzeli način govora/pisanja?
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