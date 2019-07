Obeta se nam že šesto rekordno turistično leto

Po letih rekordov šok za hrvaške turistične delavce: slab, po nekaterih ocenih celo katastrofalen obisk v prvi polovici julija. Rezervacij je ponekod tudi za petino manj kot lani. Hrvatov v prvem polletju številke niso skrbele, imeli so namreč 6,4 odstotka več prihodov in tri odstotke več nočitev. A kaj, ko se ključna turistična sezona šele začenja in ta za zdaj ni ravno obetavna.

"Sedmi in osmi mesec ustvarita 60 odstotkov skupnega turističnega prometa in nočitev v letu, zato je vsaka deviacija v teh dveh mesecih ustvarja velik odklon v celem letu. Torej, čaka nas zahteven del glavne sezone," pojasnjuje Boris Žgomba, predsednik združenja potovalnih agencij Hrvaške.

Po lanski tako imenovani julijski luknji, ki so jo sosedi poskušali pripisati nogometni vročici, jih je ta negativno presenetila tudi tokrat. Še več, preplah se je začel še prej, hkrati pa ima tudi večje razsežnosti. Skupne statistike tako omenjajo med tri in sedem odstotkov manj rezervacij, opravljenih do sredine julija, nekateri pa poročajo celo o 20 odstotkih.

"Manjkajo gosti z nekaterih zelo pomembnih trgov, kot so Češka, Poljska, Madžarska," ocenjuje Ivo Lorencin, lastnik apartmajev.