Obeta se neposredna železniška povezava med Benetkami in Ljubljano

Pri Trenitalii so pred kratkim s svojimi hitrimi vlaki povezali Italijo in Španijo ter Francijo, v sredo pa bodo zapeljali tudi na železniški progi od beneške železniške postaje Mestre do Opčin pri Trstu in nazaj. Zdaj razmišljajo še o vzpostavitvi neposredne železniške povezave s hitrimi vlaki Frecciarossa med Benetkami in Ljubljano.

O možnosti sodelovanja s Slovenskimi železnicami so se začeli pogovarjati v teh dneh, so na svojih spletnih straneh objavile italijanske železnice. Na pojasnila Slovenskih železnic STA še čaka.

Italija in Slovenija sta že imeli neposredno železniško povezavo: med 14. decembrom 2004 in 1. aprilom 2008 je med železniško postajo Santa Lucia v Benetkah in Ljubljano vsak dan vozil Eurocityjev vlak, so še spomnili pri Trenitalii.